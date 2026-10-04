Трамп объявил о создании в США Сил суперинтеллекта

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в основанной им социальной сети Truth Social объявил о создании Сил суперинтеллекта (Super Intelligence Force, SIF), ответственных за развитие искусственного интеллекта.

По словам американского лидера, новая структура будет «координировать взаимодействие федерального правительства с потребителями, общественными организациями, религиозными организациями, поставщиками критической инфраструктуры и компаниями, работающими в сфере суперинтеллекта».

Руководить SIF будут директор Национальной разведки Джей Клейтон, глава Федеральной комиссии по торговле Эндрю Фергюсон, заместитель военного министра по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл и директор Кадровой службы США Скотт Купор. «Они будут подчиняться Президенту Соединённых Штатов (МНЕ!) и главе аппарата Белого дома Сюзи Уайлз», – уточнил Трамп.

До этого газета The Wall Street Journal рассказала, что именно Клейтон, возглавляющий объединяющую 18 спецслужб Национальную разведку, станет «царем ИИ» в действующей администрации США – ключевым чиновником, отвечающим за работу соответствующего направления.

Источники издания отмечали, что новая структура будет взаимодействовать с разработчиками ИИ для выявления существующих рисков и возможностей, а основную работу по осуществлению контроля по-прежнему будут выполнять представители индустрии. Сам Клейтон заметил, что теперь необходимо проанализировать действующее законодательство и обсудить возможные изменения, которые в него может внести Конгресс.

В свою очередь телеканал CNBC узнал, что Силам суперинтеллекта предстоит за 120 дней изучить риски и возможности ИИ, а также подготовить рекомендации о желательной роли федерального правительства в этой сфере.

До этого, 19 сентября, Трамп анонсировал создание Сил искусственного интеллекта и назначение «царя ИИ». В соответствии со вкусами американского лидера структура получила немного иное название. Согласно документам администрации США, в ходе государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон 23–25 сентября стороны договорились использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта».

Позднее, 29 сентября, после встречи руководителей крупнейших технологических корпораций с Президентом США, было объявлено о подписании Соглашения Белого дома о суперинтеллекте (White House Accord on Super Intelligence). Документ, в частности, подписали руководитель Anthropic Дарио Амодеи, президент OpenAI Грег Брокман, основатель xAI Илон Маск, глава Google, разработчика ИИ-агента Gemini, Сундар Пичаи, генеральный директор производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг, основатель Meta* (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг и руководитель Palantir Алекс Карп.

Соглашение предписывает руководителям компаний – лидеров индустрии принять ряд мер для минимизации потенциальных рисков, связанных с ИИ, но не имеет юридической силы.

* Признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.