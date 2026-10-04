Маск призвал называть искусственный интеллект суперинтеллектом

Американский предприниматель Илон Маск выступил за изменение названия искусственного интеллекта. По его мнению, вместо привычного сокращения ИИ следует использовать обозначение «суперинтеллект».

«Больше никакого ИИ. СИ (суперинтеллект – прим. Т-и.) будет лучше», – написал Маск в социальной сети X.

Ранее Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении подписать указ о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект.

Согласно документам Белого дома по итогам государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон 23–25 сентября и его переговоров с американским лидером, стороны договорились использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта» применительно к новым технологиям.