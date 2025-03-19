Трамп рассказал о желании наладить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, Россия имеет преимущество. В плотном кольце оказались 2500 солдат, и Трамп намерен покончить с этим. На переговорах Президенты обсудили множество тем, включая также и путь к установлению мира. Путин не требовал от Трампа прекратить помощь Киеву.

Выявились перспективы налаживания экономических отношений Москвы и Вашингтона, так как у России есть ресурсы, нужные США, например, редкоземельные металлы. Вашингтон хочет также нормализовать отношения и с Пекином.

Напомним, что во вторник вечером, 18 марта, Президенты России и США провели телефонные переговоры длительностью около двух часов.