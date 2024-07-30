Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

Бывший Президент США Дональд Трамп считает, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже была позорным зрелищем.

«Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было позором», — поделился он мнением в беседе с каналом Fox News.

Церемония, во время которой была представлена пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, вызвала много критики в разных странах. Так, в России официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее отвратительной и порадовался, что российские зрители ее не увидели, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посчитал, что произошедшее наглядно демонстрирует деградацию Франции при Президенте Эммануэле Макроне.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.