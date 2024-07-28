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Политика 28 июля 2024 15:17

Медведев об открытии ОИ в Париже: При Макроне Франция деградировала

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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже была по-настоящему «омерзительным зрелищем», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он обвинил Президента Франции Эммануэля Макрона в деградации страны и сравнил ее с «продажной девкой», которая кривляется на потеху публики.

«А теперь вспомните и сравните с Олимпиадой в Сочи или чемпионатом мира по футболу, с блеском проведенными в нашей стране. Отключайте телевизоры и не следите за позорным фрик-шоу в интернете!» — написал он в своем телеграм-канале. Соответствующий вопрос был задан политику агентством ТАСС.

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#Олимпийские игры #Дмитрий Медведев
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