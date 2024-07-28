Песков про Олимпийские игры: Можно радоваться, что наши этого не видели

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительным ряд моментов на церемонии открытия Олимпийских игр. Представитель Кремля также обратил внимание на то, что продемонстрированные там эпизоды противоречат законам России. Напомним, Олимпиада началась в пятницу, 26 июля, в Париже.

«Это отвратительно, а главное - это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», - цитирует пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Напомним, на церемонии открытия зрителям показали ЛГБТ-пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Песков также добавил, что так и не смог посмотреть полностью церемонию открытия, но успел заметить разные выжимки и так далее по итогам просмотра большей части программы.

Причем он считает, что такой «сценарий» был одобрен Международным олимпийский комитетом. Россия имела такой опыт в 2014-м, напомнил Песков, подчеркнув, что Франция уже тогда «блеснула» своими странностями. В связи с этим, представитель Кремля сострадает судьбе данного комитета. По мнению спикера, «они встали на совершенно скользкую дорожку».

Олимпийские игры продлятся в Париже по 11 августа. Спортсмены из России и Белоруссии смогут там выступать, но только в нейтральном статусе и с условием, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.

Напомним, что ранее о церемонии открытия игр в Париже высказался и вице-премьер Сербии Александр Вулин. Для сравнения он привел в пример прошедшие в Казани Игры БРИКС, где в отличии от Запада зрителям не показывали «отрубленных голов».