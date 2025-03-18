Трамп назвал «очень хорошим и продуктивным» разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал в своей социальной сети Truth Social состоявшиеся сегодня телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

«Мой сегодняшний телефонный разговор с Президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим и инфраструктурным объектам, при том понимании, что мы будем быстро работать, чтобы достичь полного прекращения огня и, в конечном итоге, КОНЦА этой ужасной войны между Россией и Украиной», – написал американский лидер.

«Эта война никогда бы не началась, если бы я был Президентом [США на тот момент]!» – выразил уверенность Трамп (он высказывал эту мысль и ранее – прим. Т-и).

По мнению нынешнего Президента Соединенных Штатов, и Владимир Путин, и украинский лидер Владимир Зеленский хотели бы, чтобы вооруженное противостояние завершилось. В связи с этим он упомянул, что продолжают «погибать тысячи солдат».

«Этот процесс теперь в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества, выполним эту работу!» – заключил Дональд Трамп.