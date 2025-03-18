news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 18 марта 2025 22:18

Трамп назвал «очень хорошим и продуктивным» разговор с Путиным

Читайте нас в
Телеграм
Трамп назвал «очень хорошим и продуктивным» разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал в своей социальной сети Truth Social состоявшиеся сегодня телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

«Мой сегодняшний телефонный разговор с Президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим и инфраструктурным объектам, при том понимании, что мы будем быстро работать, чтобы достичь полного прекращения огня и, в конечном итоге, КОНЦА этой ужасной войны между Россией и Украиной», – написал американский лидер.

«Эта война никогда бы не началась, если бы я был Президентом [США на тот момент]!» – выразил уверенность Трамп (он высказывал эту мысль и ранее – прим. Т-и).

По мнению нынешнего Президента Соединенных Штатов, и Владимир Путин, и украинский лидер Владимир Зеленский хотели бы, чтобы вооруженное противостояние завершилось. В связи с этим он упомянул, что продолжают «погибать тысячи солдат».

«Этот процесс теперь в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества, выполним эту работу!» – заключил Дональд Трамп.

читайте также
Белый дом: Движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре
Белый дом: Движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре
Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе от ударов по энергоинфраструктуре
Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе от ударов по энергоинфраструктуре
#Дональд Трамп #Владимир Путин #спецоперация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Везет на себе раненого, а за собой – груз тащит»: как в Казани создавали БПА «Сверчок»

«Везет на себе раненого, а за собой – груз тащит»: как в Казани создавали БПА «Сверчок»

17 марта 2025
Ночь Предопределения: когда она наступит и как ее провести

Ночь Предопределения: когда она наступит и как ее провести

17 марта 2025