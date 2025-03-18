Белый дом: Движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре

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Президенты Соединенных Штатов и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров согласились, что конфликт на Украине должен завершиться «прочным миром». Об этом написала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в социальной сети X (прежде Twitter).

«Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией», – отметили в Белом доме.

«Этот конфликт никогда не должен был начинаться и должен был быть давно прекращен искренними и добросовестными мирными усилиями», – изложила Ливитт понимание американской администрацией позиции двух президентов.

«Лидеры договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также с технических переговоров по реализации морского перемирия в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке», – сказано в заявлении Белого дома.

Кроме того, по информации американской администрации, Путин и Трамп говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов, а также обсудили необходимость прекращения распространения ядерного оружия.

«Оба лидера сошлись во мнении, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль. Оба лидера согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией имеет огромный потенциал. Это предполагает огромные экономические сделки и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир», – подытожили в Белом доме.