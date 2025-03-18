Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе от ударов по энергоинфраструктуре

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Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом поддержал его идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры друг друга сроком на 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства «сразу дал российским военным соответствующую команду», сказано в сообщении.

Кроме того, Путин «конструктивно <...> отреагировал» на предложение Трампа о реализации инициативы по обеспечению безопасности судоходства в акватории Черного моря. «Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности», – уточнили в Кремле.

Президент РФ также проинформировал коллегу, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными – 175 на 175 человек. В качестве жеста доброй воли Киеву будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих.

При этом в контексте инициативы Президента Соединенных Штатов о введении 30-дневного перемирия российский лидер указал на «ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ».

Политики подтвердили намерение продолжить усилия по урегулирования конфликта на Украине в двустороннем режиме. Для этого будут созданы российская и американская экспертные группы.

Путин и Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. «Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности», – выразили уверенность в пресс-службе Кремля.

Стороны также обсудили некоторые идеи, направленные на развитие в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

Помимо прочего, Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

«Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам», – заключили в Кремле.