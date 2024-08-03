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Трамп назвал дату и телеканал, где покажут его дебаты с Харрис
Бизнесмен и кандидат на пост президента США Дональд Трамп анонсировал дебаты с вице-президентом Штатов Камалой Харрис. Напомним, политики являются соперниками в президентской гонке: Трамп баллотируется от республиканцев, а Харрис – от демократов. Их «сражение» покажет телеканал Fox News 4 сентября.
«Я договорился с Fox News о дебатах с Камалой Харрис в среду, 4 сентября», - пишет Трамп у себя на странице в соцсети Truth Social (цитата по ТАСС). Планируется, что политики встретятся в штате Пенсильвания, точные место и время определят позже.
Ранее Трамп должен был «сражаться» с Джо Байденом. Их дебаты планировалось показать на площадке телекомпании ABC 10 сентября. Но теперь эта тема не актуальна, так как действующий американский лидер заявил, что выходит из президентской гонки. К слову, прекратить предвыборную компанию Байдена просили его однопартийцы именно после первых дебатов с Трампом. Как посчитали в команде действующего президента Штатов, американский лидер показал себя растерянным, а также часто запинался и терял ход мысли.
Также Трамп заявлял, что хочет на дебатах с Харрис видеть зрителей. Но штаб Байдена добился, чтобы политики выступали только в присутствии двух ведущих.
Подробнее о том, есть ли шансы у Харрис и почему резкий разворот демократов – плохая новость для Дональда Трампа – в материале «Татар-информа».
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