Трамп анонсировал второй раунд переговоров между Россией и США

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

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Второй раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами по урегулированию конфликта на Украине пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде во вторник, 25 февраля. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал Euronews.

Заявление американского лидера распространила сеть кабельного и спутникового телевидения C-Span.

Первый этап переговоров прошел в том же Эр-Рияде 18 февраля. РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Делегация США включала советника Трампа по национальной безопасности Майкла Уолтца, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.