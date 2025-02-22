Путин и Трамп в ожидании встречи, южный вояж Минниханова и время батыров СВО

Президенты России и США заявили о своих будущих переговорах, Рустам Минниханов посетил ОАЭ и Туркменистан, Дмитрий Медведев вновь побывал на Казанском пороховом заводе, в Татарстане стартовал аналог программы «Время героев», в Минэкономики РТ подвели итоги года и поговорили о вызовах: 5 главных событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о своих будущих переговорах

Фото: kremlin.ru

Прорыв после трехлетнего перерыва: что заявили Путин и Трамп о переговорах в Эр-Рияде и о своей будущей встрече

Внимание всего мира было приковано к главному событию этой недели – переговорам России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Высокопоставленные делегации двух стран впервые сели за стол переговоров после трехлетнего перерыва. Переговоры стали продолжением телефонного разговора Президента РФ Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом, который прошел на прошлой неделе.

Встречу в Эр-Рияде можно назвать прорывной, поскольку подобные переговоры на столь высоком уровне не проводились с 12 февраля 2022 года, когда состоялся часовой телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Да, неофициальные контакты, конечно, были, но на уровне официальных встреч царила настоящая дипломатическая зима – хуже отношения были только во времена Карибского кризиса.

Со стороны России переговоры вели глава МИД Сергей Лавров и помощник Президента РФ Юрий Ушаков (кстати, посол России в США в 1998-2008 годах) – оба опытнейшие дипломаты самого крупного калибра. Еще одна интересная персона, вошедшая в состав российской делегации, – гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечавший за экономический аспект переговоров. По его словам, он уже провел встречи с несколькими членами команды Дональда Трампа.

Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф – также серьезные и компетентные переговорщики.

Российско-американские переговоры продолжались четыре с половиной часа. По их завершении Ушаков подвел предварительные итоги:

переговоры прошли неплохо;

стороны договорились учитывать интересы друг друга;

пока трудно сказать, что РФ и США сближаются, но разговор об этом был;

конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно;

делегации провели «очень серьезный разговор по всем вопросам»;

отдельные команды переговорщиков РФ и США по Украине установят контакт. Пока неизвестно, кто войдет в их состав с российской стороны, это решит Президент РФ.

Главным же итогом переговоров стало то, что российско-американский диалог наконец-то возобновился.

Разумеется, все ждали оценки переговоров со стороны первых лиц государств.

Президент России назвал переговоры результативными и заявил, что сделан шаг к возобновлению работы двух стран по направлениям, представляющим взаимный интерес. Он подчеркнул, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, невозможно.

По словам Путина, одним из результатов переговоров стало решение о возобновлении работы дипломатических ведомств.

«Постоянные выдворения дипломатов из Вашингтона и Москвы ни к чему хорошему не приводят. Если так пойдет дальше, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства», – образно отметил он.

Есть большое количество проблем, по которым необходима совместная результативная работа России и США, – вопросы экономики, мировых энергетических рынков, сотрудничества в космосе.

Российский лидер также напомнил о необходимости продления двустороннего договора СНВ-3. «Все подзабыли, наверное. Я напомню, что ровно через год, в феврале, заканчивается действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений», — сказал он.

Что касается личной встречи с Трампом, то здесь Президент России призвал воздержаться от спешки.

«Сейчас такая ситуация, когда недостаточно встретиться, чтобы просто чай и кофе попить. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения», – заявил Путин.

Президент США также прокомментировал итоги российско-американской встречи в Эр-Рияде, назвав их «очень хорошими». Он сообщил о готовности встретиться с российским коллегой до конца февраля. Но мы видим, что у Владимира Путина более сдержанная позиция, ведь к таким важным переговорам необходима тщательная подготовка.

Интересно, что прошедшие переговоры послужили катализатором яростных нападок администрации Трампа в отношении киевского режима и лично Владимира Зеленского. Как говорится – раздражение накопилось. Зеленский не раз и не два позволял себе хамские выходки в адрес новой американской администрации. Например, он говорил, что Трамп «живет в дезинформационном пространстве», что нельзя проводить без него, Зеленского, российско-американские переговоры и т. д. Киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его визита на Украину, отказавшись подписать соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам. Трамп даже особо отметил, что Зеленский «спал и был недоступен» во время приезда Бессента, хотя глава Минфина проделал многочасовой путь до Киева на поезде для встречи с ним.

И американского президента, как говорится, буквально прорвало – он разразился целым потоком совершенно уничижительной критики в адрес Зеленского. Так, Трамп опубликовал жесткое заявление, в котором назвал его «диктатором без выборов».

«Подумайте только: имевший скромный успех посредственный комик Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя было выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он без США и Трампа никогда не сможет урегулировать. США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, причем европейские деньги гарантированы, а США не получат ничего взамен», – возмущался он.

Трамп также отметил низкую популярность Зеленского среди украинцев и намекнул на грандиозное разворовывание выделенных Америкой Украине денежных средств.

«Кроме того, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, «ПРОПАЛА». Он отказывается проводить выборы, его рейтинги в украинских опросах очень низкие, а единственное, в чем он преуспел, – это в том, чтобы «играть» на Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов. Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», – припечатал он просроченного украинского президента.

Критика звучит и от других представителей американской администрации. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Зеленского, что тот пожалеет о том, что «облил грязью» его шефа, и осудил «ужасную» реакцию президента Украины на мирные переговоры, пишет Daily Mail.

Еще один член американской администрации бизнесмен Илон Маск, в свою очередь, обвинил Зеленского в гибели журналиста Гонсало Лиры, который критиковал украинскую власть. Таким образом он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети X.

Дни Зеленского в роли «президента» Украины, по сути, сочтены, в США его считают «хромой уткой». «Лучшим вариантом для Зеленского и мира будет его немедленный отъезд во Францию», – приводит New York Post слова неназванного источника, близкого к Трампу.

Тучи над «посредственным комиком» сгущаются так, что хочется сказать ему: «Беги, Зеленский, беги!» Участь его ожидает совершенно незавидная и печальная. И поделом!

Рустам Минниханов посетил с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты Фото: rais.tatarstan.ru

Дипломатия Минниханова в исламском мире: Раис РТ посетил с рабочими визитами ОАЭ и Туркменистан

На этой неделе был весьма активен на международном треке Рустам Минниханов – он посетил с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты и Туркменистан.

В столице ОАЭ Абу-Даби Раис РТ посетил Международную оборонную выставку IDEX 2025. Предприятия Татарстана неоднократно принимали в ней участие, представляя различные самолеты и вертолеты, грузовые и бронированные автомобили, гражданские и военные корабли, оптическое оборудование и другую продукцию военного назначения.

В этот раз республика, помимо прочего, демонстрирует три вертолета: два «Ансата» – в санитарном и полицейском исполнениях, а также многоцелевой вертолет Ми-38, который может применяться для перевозки грузов и пассажиров и в качестве поисково-спасательной машины и летающего госпиталя.

В ходе осмотра выставки Рустам Минниханов встретился с наследным принцем Дубая, вице-премьером и министром обороны ОАЭ шейхом Хамданом ибн Мохаммед Аль Мактумом и другими высокопоставленными представителями местной власти. Раис Татарстана поблагодарил шейха и все руководство ОАЭ за приглашение и личный прием. Также он поделился впечатлениями от выставки и выразил уверенность в потенциале развития плодотворного сотрудничества между ОАЭ и Россией в оборонно-промышленной сфере.

Во время ознакомления с российской экспозицией Раис встретился с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и пообщался с руководителями и представителями отечественных компаний.

На полях выставки Мантуров встретился также с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном – стороны обсудили торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество двух стран, вопросы туризма, а также проведение в 2025 году в Эмиратах международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». По словам первого зампреда Кабмина РФ, Россия готова поделиться опытом и максимально помочь в организации Игр.

Напомним, что первые «Игры будущего» с участием свыше 2 тыс. человек из 107 стран прошли ровно год назад в Казани. Таким образом, можно ожидать, что предложенная помощь будет основываться на опыте Татарстана.

Через день Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Туркменистан, где встретился с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым и национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и приоритетах развития двустороннего партнерства. Как подчеркнул Сердар Бердымухамедов, Туркменистан придает большое значение развитию отношений с Татарстаном как одним из регионов России. Регулярные встречи и контакты на высшем уровне – один из основных факторов системного и эффективного двустороннего взаимодействия, сказал он.

Президент Туркменистана напомнил, что по инициативе его страны текущий год объявлен Международным годом мира и доверия, что закреплено соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В связи с этим 12 декабря в Ашхабаде состоится представительный форум в ознаменование 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Сердар Бердымухамедов пригласил Рустама Минниханова принять в нем участие.

Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов также подчеркнул, что Туркменистан высоко ценит развитие отношений с Татарстан как с регионом Российской Федерации. За последние годы проделана большая работа в экономической, политической и других областях, благодаря чему двустороннее сотрудничество вышло на новый уровень.

«Последовательно наращивая туркмено-татарстанский диалог, нами предпринимаются действенные меры в различных сферах, в которых достигаются хорошие результаты», – отметил он.

Мы видим, что Рустам Минниханов продолжает укреплять связи со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) как председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Эта дипломатическая работа способствует укреплению дружбы и расширению взаимовыгодного сотрудничества между Россией и ОИС. Отрадно видеть, как по самому высокому дипломатическому протоколу принимают Раиса РТ высшие лица государств. И как тепло и конструктивно проходит их общение. Все это дает свои плоды. Так, например, о признании Татарстана во всем исламском мире говорит недавнее присвоение Казани статуса культурной столицы исламского мира 2026 года.

Важным событием недели в жизни оборонной отрасли республики стало посещение Казани Дмитрием Медведевым Фото: rais.tatarstan.ru

«Видны серьезные изменения»: Дмитрий Медведев посетил Казанский пороховой завод

Важным событием недели в жизни оборонной отрасли республики стало посещение Казани Дмитрием Медведевым. Заместитель председателя Совбеза России провел на базе Казанского порохового завода совещание по реализации инвестиционных проектов по наращиванию производственных мощностей ОПК. В совещании приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

«Наше заседание сегодня проходит на Казанском государственном пороховом заводе. Напомню, мы его уже посещали. Серьезные изменения видны прямо на стройке. Были тогда, а сейчас это уже корпуса, отдельные цеха. На предприятии проводится масштабное техническое перевооружение, модернизация производства. Введены новые мощности, которые позволят и уже позволили увеличить производство боеприпасов для различных видов вооружения», – сказал Медведев в начале совещания.

Напомним, зампредседателя Совбеза РФ посещал Казанский пороховой завод в марте 2023 года. Его повышенное внимание к предприятию объяснимо: на фоне спецоперации на Украине наблюдается высокий расход боеприпасов, поэтому бесперебойное обеспечение ими армии становится самой актуальной задачей. В ее выполнении Казанский пороховой завод играет чрезвычайно важную роль.

И как тут не вспомнить мудрую политику Первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева и Раиса Татарстана Рустама Минниханова – завод до недавнего времени хотели закрыть или перенести из республики. Некоторые недальновидные люди рассуждали о том, как будут что-то строить на территории завода после его закрытия или переноса – то ли промышленные площадки и склады, то ли другую коммерческую недвижимость. Первые лица Татарстана не дали хода таким разговорам, а напротив, помогали старейшему предприятию, как могли. И время расставило все по местам: Казанский пороховой завод выжил и сегодня в полную силу работает на нашу Российскую армию.

«Батырлар. Герои Татарстана» – аналог всероссийской программы «Время героев», реализуемой по поручению Президента России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На госслужбе нужны порядочные люди: в Татарстане по инициативе Раиса РТ стартовал аналог программы «Время героев»

В Татарстане стартовала кадровая программа, которая позволит участникам СВО занять места в органах власти и государственных компаниях. «Батырлар. Герои Татарстана» – аналог всероссийской программы «Время героев», реализуемой по поручению Президента России. После одобрения заявки на участие в программе бывших бойцов ждут обучение и стажировка.

Программу «Батырлар. Герои Татарстана» инициировал Раис РТ. «Уважаемые ветераны и участники специальной военной операции! Рассчитываю на ваше активное участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана», которая призвана раскрыть ваш управленческий потенциал и лидерские качества на благо дальнейшего развития и процветания нашей республики и страны», – сказано в обращении Рустама Минниханова.

Отбор на участие в проекте будет производиться посредством тестирования и последующего собеседования. Участники будут обязаны написать эссе о себе и своих целях в проекте, после чего кандидатов, показавших лучшие результаты, пригласят на собеседование.

«Программа стартовала в начале февраля, с 18 февраля начинается прием заявок. Примерно в апреле пройдет тестирование и отбор желающих. Предполагаю, что лето и осень уйдут на обучение и подготовку, и лишь к концу года можно будет говорить о каких-то кадровых назначениях», – объяснил «Татар-информу» ветеран СВО, депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев.

К утру пятницы заявки на участие в программе подали уже почти 500 человек, и это не предел. Участниками «Батырлар. Герои Татарстана» смогут стать жители не только республики, но и всей России.

На заседании Общественного совета, посвященного программе, его председатель, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров отметил – не за горами тот момент, когда защитники Родины вернутся домой, и очень важно вовлечь их в общественную жизнь.

«Нам необходимо использовать их опыт в системе государственного и муниципального управления, в иных сферах деятельности. Особенно для них будут востребованы министерства социального блока, органы местного самоуправления», – объяснил Сафаров.

Тех, кто пройдет отбор, ждет обучение по специальной образовательной программе. Поддержат участников персональные наставники – вице-премьеры, министры, главы районов. Они пройдут стажировку в государственных и муниципальных органах, смогут реализовать различные спецпроекты и, самое главное, получат все шансы расти и двигаться по карьерной лестнице.

«Мы планируем отобрать 90 человек – 60 из числа ветеранов СВО и 30 человек из тех, кто сегодня находится в зоне спецоперации. Пройти обучение они смогут после демобилизации», – отметил Асгат Сафаров.

Основной площадкой для обучения станет Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ. Подробнее о том, как принять участие в проекте, рассказал ее директор Игорь Привалов. Для этого необходимо создать личный кабинет на сайте «Россия – страна возможностей» (rsv.ru) и подать заявку, затем заполнить анкету, написать эссе – на этот этап выделяется шесть недель.

«В эссе необходимо написать, почему кандидат решил подать заявку, чем он лично может быть полезен в государственной или муниципальной службе, какие его качества ценят коллеги и друзья. Те кандидаты, у кого заполнены анкеты, написаны эссе и прикреплены все необходимые документы, допускаются ко второму этапу», – объяснил Привалов.

Второй этап – это онлайн-тестирование, оно пройдет со 2 по 10 апреля. На нем будут оцениваться управленческий потенциал и интеллект участника. Заключительный этап – очное собеседование - состоится с 21 апреля по 19 мая. К нему будут допущены участники, набравшие наибольшее количество баллов. Для действующих военнослужащих очный этап будет необязательным.

Запуская свою собственную программу по вовлечению участников СВО в общественно-политическую жизнь, Татарстан выступает в роли агента инклюзивности. По сути, предложенный механизм расширяет возможности военных по участию в политической жизни России. Что соответствует президентской линии на вовлечение участников спецоперации в политику и в мирную жизнь в целом.

В Минэкономики РТ подвели итоги года и поговорили о вызовах. С основным докладом на заседании выступил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов Фото: rais.tatarstan.ru

«Это огромный труд»: на коллегии Министерства экономики РТ подвели итоги года и поговорили о вызовах

Одно из самых важных событий недели в экономической жизни республики – совместное заседание Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в РТ и коллегии Министерства экономики Татарстана.

С основным докладом на заседании выступил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. По итогам 2024 года валовой региональный продукт Татарстана превысил 5 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 3,9% больше, чем годом ранее.

Основной вклад в рост экономики обеспечили: обрабатывающие производства, реализация масштабных инфраструктурных проектов и увеличение объемов сельскохозяйственной продукции. Помимо этого, росту поспособствовали потребительская активность, предприятия малого и среднего бизнеса, инвестиционная активность и реализация инвестиционных проектов.

Количество онлайн-продавцов в Татарстане по итогам 2024 года выросло почти на 13%. Всего в регионе их насчитывается около 68 тысяч. Выручка онлайн-поставщиков республики по итогам года составила около 70 млрд рублей.

Глава Минэкономики сообщил также, что объем экспорта Татарстана в 2024 году достиг $12 млрд (117,6% к уровню 2023 года).

Рустам Минниханов в своем выступлении на коллегии отметил, что положительные итоги экономического роста Татарстана в непростое время – результат комплексной работы всех уровней власти от федеральной до муниципальной, а также предприятий и бизнеса. Он подчеркнул, что объем ВРП в 5 с лишним триллионов рублей, инвестиции в основной капитал в размере более триллиона рублей – это огромный труд.

«Если кто-то хочет сказать, что татары любят деньги, – мы зарабатываем деньги! Мы один из крупнейших плательщиков в федеральный бюджет. Это правильно. Слова благодарности нашей экономике и руководителям предприятий», – заявил Минниханов.

Кроме того, он обратил внимание на вопросы производительности труда и кадрового голода. Чтобы справиться с этим, нужен комплексный подход, включающий оптимизацию ресурсов и подготовку кадров. Также Татарстан продвигает тему жилья для специалистов, заявил лидер республики.

«Чудес не будет, мы видим, какая у нас демография, – будет спад. Нам придется привлекать серьезные ресурсы за пределами страны, с учетом задач и нормативных актов, которые есть в нашей стране», – сказал он.

Большой угрозой для инвестиций Минниханов назвал высокую ключевую ставку ЦБ РФ. «Нас особенно беспокоит, что будет с отраслью жилищного строительства, как будет развиваться ипотека», – подчеркнул он и пообещал поставить этот вопрос перед руководством страны.

Раис Татарстана также высказался на тему бизнеса. Он поручил главам районов республики, где снизилось количество зарегистрированных субъектов МСП, взять этот вопрос на контроль. Предпринимателей же Рустам Минниханов призвал активно использовать меры поддержки от государства, особенно по экспорту в дружественные страны. К примеру, бизнес при поддержке республики может продвигать за рубежом халяльную продукцию.

Минниханов отметил также, что важно создавать инфраструктуру для бизнеса, причем площадки должны быть ориентированы на индустриального партнера. То есть нужно понимать, чем там будут заниматься, и исходить из этих задач при строительстве. Сюда же он добавил, что нужно обратить внимание на незадействованные промышленные объекты, которых в республике более 800 единиц.

Действительно, сегодня существует большое количество вызовов для экономики страны: санкции, высокие (по сути, недоступные) ставки кредитования, острый кадровый голод. Чтобы справиться с ними, как говорит Раис Татарстана, необходимо задействовать все возможные резервы. Только так можно обеспечить поступательную положительную динамику развития нашей республики.