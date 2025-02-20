«Недостаточно просто чай попить»: что заявили Путин и Трамп о предстоящих переговорах

Владимир Путин оценил прошедшие в Саудовской Аравии двусторонние переговоры между США и Россией. В свою очередь, Дональд Трамп обрушился с уничтожающей критикой на киевский режим. О том, что общего в высказываниях лидеров двух стран и что можно сказать о дальнейшем сближении России и Америки, — в материале Альберта Бикбова.





Владимир Путин накануне в Санкт-Петербурге принял участие в мероприятиях, посвященных 25-летию со дня смерти его бывшего шефа, первого мэра Петербурга Анатолия Собчака

Фото: kremlin.ru

Высокая оценка переговоров

Президент РФ Владимир Путин накануне в Санкт-Петербурге принял участие в мероприятиях, посвященных 25-летию со дня смерти его бывшего шефа, первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Кроме того, в Северной столице российский лидер обсуждал вопросы беспилотной авиации.

Во время визита на предприятие «Радар ммс» Владимир Путин ответил на вопросы журналистов и высказался и по важнейшим вопросам настоящего и будущего, впервые дав оценку российско-американским переговорам в Саудовской Аравии, а также рассказал о перспективах урегулирования конфликта на Украине.

Президент назвал переговоры результативными и заявил, что сделан шаг к возобновлению работы двух стран по направлениям, представляющим взаимный интерес. Путин подчеркнул, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, невозможно.

По словам Путина, одним из результатов переговоров стало решение о возобновлении работы дипломатических ведомств.

«Постоянные выдворения дипломатов из Вашингтона и Москвы ни к чему хорошему не приводят. Если так пойдет дальше, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства», – образно отметил Путин.

Во время визита на предприятие «Радар ммс» Владимир Путин ответил на вопросы журналистов и высказался и по важнейшим вопросам настоящего и будущего Фото: kremlin.ru

Есть огромное количество вопросов и проблем, по которым необходима совместная результативная работа США и России, – вопросы экономики, мировых энергетических рынков, сотрудничество в космосе.

Путин также напомнил о необходимости продления СНВ-3 (договора между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений). «Все подзабыли, наверное. Я напомню, что ровно через год, в феврале, заканчивается действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений», — сказал он.

«Недостаточно встретиться, чтобы просто чай и кофе попить»

Путин удивлялся сдержанности американского президента. По его словам, в ходе избирательной кампании в США европейские лидеры напрямую вмешивались во внутренние дела страны и «хамски себя вели». «Дело дошло до прямых оскорблений одного из кандидатов (имеется в виду Трамп – прим. Т-и)», – сказал Путин.

Что касается личной встречи Путина и Трампа, здесь российский лидер призвал воздержаться от спешки.

«Сейчас такая ситуация, когда недостаточно встретиться, чтобы просто чай и кофе попить. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения», — заявил российский лидер.

В отношении киевского режима Путин подчеркнул, что истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров Москвы и Вашингтона неуместна. Путин напомнил, что именно киевские власти запретили сами себе вести переговоры и вышли из переговорного процесса в Стамбуле.

Что касается личной встречи Путина и Трампа, здесь российский лидер призвал воздержаться от спешки Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора рассказал, что Вашингтон исходит из того, что переговоры пройдут с участием и России, и Украины.

Трамп атакует Зеленского

Дональд Трамп в свою очередь разродился потоком совершенно уничижительной критики в адрес Зеленского. Он опубликовал жесткое заявление, в котором назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов».

«Подумайте только: имевший скромный успех посредственный комик Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя было выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он без США и Трампа никогда не сможет урегулировать. США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, причем европейские деньги гарантированы, а США не получат ничего взамен. Почему же сонный Джо Байден не потребовал выравнивания, ведь эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас, — у нас есть большой, красивый океан, который нас отделяет. Кроме того, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, «ПРОПАЛА». Он отказывается проводить выборы, его рейтинги в украинских опросах очень низкие, а единственное, в чем он преуспел, — это в том, чтобы «играть» на Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией — что, по мнению всех, может сделать только Трамп и администрация Трампа. Байден даже не пытался, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно – и это все продолжается…» – написал Трамп в своей соцсети.

Это самая острая критика Зеленского Трампом. Признак того, что отношения США и Украины стремительно ухудшаются при новой администрации президента.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал итоги российско-американской встречи в Эр-Рияде, назвав их «очень хорошими». Он сообщил о готовности встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля. Но мы видим, что у Владимира Путина более сдержанная позиция, ведь к таким важным переговорам необходима тщательная подготовка.

И еще Трамп добавил, что киевские власти грубо обошлись с главой минфина США Скоттом Бессентом во время его визита на Украину, отказавшись подписать соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам. Он отметил также, что Зеленский «спал и был не доступен» во время приезда Бессента, хотя глава минфина проделал многочасовой путь до Киева на поезде для встречи с ним. Видно, что Трампа совершенно выбешивают хамские выходки просроченного украинского президента.

Вэнс заявил, что Зеленскому давали «плохие советы» о том, как вести себя с новой администрацией Фото: © Сергей Гунеев / РИА Новости

«Беги, Зеленский, беги!»

Критика Зеленского звучит и от других представителей американской администрации. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Зеленского, что он пожалеет о том, что «облил грязью» Трампа, и осуждает «ужасную» реакцию президента Украины на мирные переговоры, пишет Daily Mail.

«Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, очерняя его в СМИ, – все, кто знает президента, скажут вам, что это отвратительный способ обращения с этой администрацией», – сказал Вэнс.

Вэнс заявил, что Зеленскому давали «плохие советы» о том, как вести себя с новой администрацией.

Еще один член американской администрации бизнесмен Илон Маск, в свою очередь, обвинил Зеленского в гибели журналиста Гонсало Лиры, который критиковал украинскую власть. Таким образом он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети X.

Тучи над Зеленским сгущаются так, что просто хочется сказать ему: «Беги, Зеленский, беги!» Участь его ожидает совершенно незавидная и печальная. И поделом!