Трамп анонсировал скорое заключение сделки с Украиной по полезным ископаемым

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил сегодня о скором подписании соглашения с Украиной о разделе доходов от добычи важнейших украинских полезных ископаемых. Об этом сообщает агентство Reuters.

В ходе встречи с членами своего кабинета американский лидер также сказал журналистам, что Штаты ведут переговоры с Украиной о возможной передаче компаниям США украинских электростанций.

Сделка по поставкам полезных ископаемых была подготовлена еще в конце февраля, но ее подписание оказалось сорвано из-за скандала, случившегося в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.