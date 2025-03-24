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Политика 24 марта 2025 20:30

Трамп анонсировал скорое заключение сделки с Украиной по полезным ископаемым

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Трамп анонсировал скорое заключение сделки с Украиной по полезным ископаемым
Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил сегодня о скором подписании соглашения с Украиной о разделе доходов от добычи важнейших украинских полезных ископаемых. Об этом сообщает агентство Reuters.

В ходе встречи с членами своего кабинета американский лидер также сказал журналистам, что Штаты ведут переговоры с Украиной о возможной передаче компаниям США украинских электростанций.

Сделка по поставкам полезных ископаемых была подготовлена еще в конце февраля, но ее подписание оказалось сорвано из-за скандала, случившегося в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.

#украина и сша #Дональд Трамп
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