Трамп анонсировал разговор с Путиным «в ближайшие пару дней»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает в ближайшие дни провести телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил в ходе беседы с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, передает ТАСС.
«Очень скоро. В ближайшие пару дней», – ответил Трамп на вопрос о том, когда намерен провести следующий телефонный разговор с Президентом РФ.
Политик продемонстрировал убежденность, что США удастся урегулировать украинский конфликт. «Мы сумеем это сделать. Вся эта ситуация с Россией и Украиной. Мы сумеем это сделать. Я уверен, что мы это сделаем», – сказал он.
При этом Трамп подчеркнул, что недоволен продолжением боевых действий на Украине, и рассказал, что несколько европейских лидеров посетят Штаты для консультаций по завершению вооруженного противостояния.
«У нас идут крайне интересные обсуждения. Определенные европейские лидеры прибудут в нашу страну в понедельник и вторник по отдельности», – уточнил Президент США.