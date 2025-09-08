Трамп анонсировал разговор с Путиным «в ближайшие пару дней»

Дональд Трамп во время своей первой президентской каденции (2017–2021)

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает в ближайшие дни провести телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил в ходе беседы с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, передает ТАСС.

«Очень скоро. В ближайшие пару дней», – ответил Трамп на вопрос о том, когда намерен провести следующий телефонный разговор с Президентом РФ.

Политик продемонстрировал убежденность, что США удастся урегулировать украинский конфликт. «Мы сумеем это сделать. Вся эта ситуация с Россией и Украиной. Мы сумеем это сделать. Я уверен, что мы это сделаем», – сказал он.

При этом Трамп подчеркнул, что недоволен продолжением боевых действий на Украине, и рассказал, что несколько европейских лидеров посетят Штаты для консультаций по завершению вооруженного противостояния.

«У нас идут крайне интересные обсуждения. Определенные европейские лидеры прибудут в нашу страну в понедельник и вторник по отдельности», – уточнил Президент США.