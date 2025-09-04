news_header_top
Политика 4 сентября 2025 08:51

Трамп оценил готовность Путина и Зеленского к переговорам

Президент США Дональд Трамп
Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский на данный момент не готовы к мирным переговорам, но скоро их позиция может измениться. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

«Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с <...> Путиным и <...> Зеленским. Что-то произойдет, но они пока не готовы. Но что-то произойдет. Мы собираемся это сделать», – заметил американский лидер.

Собственную позицию относительно перспектив завершения вооруженного противостояния на Украине Трамп при этом охарактеризовал как «реалистичную и оптимистичную».

Вместе с тем политик признался, что думал, будто завершить украинский конфликт окажется легче, чем некоторые другие, которые разворачиваются сейчас в мире, но он оказался «немного сложнее остальных».

Трамп также напомнил о собственном подходе к переговорам, который заключается в том, чтобы собрать ключевых лидеров «в одной комнате» и постепенно убедить их прийти к соглашению, часто под его руководством. Он уточнил, что такая тактика требует терпения.

