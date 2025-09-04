news_header_top
Политика 4 сентября 2025 21:45

После разговора с Трампом европейские лидеры испытали разочарование

Участники «коалиции желающих» провели напряженный телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом. После беседы среди европейских лидеров усилились недовольство и разочарование, сообщает «ТАСС», приводя информацию газеты Bild.

По итогам разговора, состоявшегося 4 сентября, европейская сторона не рассчитывает на введение Вашингтоном санкций против России. В ответ на ситуацию в ЕС предложили в течение 48 часов направить в США своих представителей для формирования совместной рабочей группы по вопросу ограничительных мер, однако, по данным издания, неясно, согласился ли на это американский Президент.

Кроме того, Трамп во время разговора обвинил Евросоюз в продолжении импорта российской нефти. Аналогичные претензии в адрес европейцев высказал и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече «коалиции желающих», утверждая, что нефть якобы поступает через Индию.

