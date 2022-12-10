Трагически погиб главврач частной скорой Челнов Николай Зотов

Погиб детский врач из Набережных Челнов Николай Зотов, основавший частную скорую помощь в городе. Об этом сообщила в социальных сетях частная клиника, которую он возглавлял.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня утром трагически погиб главный врач и учредитель нашей сети клиник и частной скорой помощи Зотов Николай Александрович», — отметила клиника в своем посте.

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Коллеги выразили соболезнованием родным и близким Зотова. Подробности случившегося в клинике не раскрывают, на телефонные звонки не отвечают.

При этом газета «Челнинские известия» со ссылкой на хорошую знакомую семьи мобилизованного врача пишет, что тот погиб в ДТП на территории Воронежской области. Он приехал туда для получения гуманитарного груза и трех микроавтобусов «УАЗ» (так называемых «буханок»). На трассе произошло лобовое столкновение с машиной «ГАЗель».

Как сообщал ранее «Татар-информ», Николая Зотова призвали по частичной мобилизации, он отправился в зону специальной военной операции вместе с остальными призывниками первого эшелона.

До отправки в войска медик в своих социальных сетях давал другим мобилизованным советы — например, рекомендовал, что положить в аптечку.

Последний пост Зотов опубликовал три недели назад в военной форме с надписью: «За нами наша родина! Рядом с нами наши братья! Вперед!». На фотографию была наложена композиция Дельфина «Весна» со словами «Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Прости». Челнинцы под этим постом начали оставлять комментарии с соболезнованиями. Горожане не верят, что такое трагическое событие могло произойти.