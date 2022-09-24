Врач скорой помощи из Челнов отправился в Казань в первом эшелоне мобилизованных

Известный в Набережных Челнах врач-педиатр, главный врач частной скорой помощи Николай Зотов отправился в Казань в первых рядах вместе с остальными призывниками первого эшелона. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказала и поделилась фотографией с отправки исполнительный директор центра лечебной педагогики «Чудо-дети» города Набережные Челны Ася Кислова.

«Дорогие, мужчины, только вернитесь все живыми домой!!! Мы будем вас ждать, гордиться вами и верить, что Победа будет за нами !!! Сегодня проводили наших воинов, наших защитников!!! В первой группе мобилизованных мужчин из Набережных Челнов и Николай Зотов. Николай Александрович, наш добрый друг, наш доктор, ждём Вас!!! Удачи!!!» — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. Т-и).

На днях Николай Зотов получил повестку. На своей странице во «ВКонтакте» он заявил, что рад пригодиться там, где нужны его помощь и навыки, а также рассказал, что едет в первом эшелоне, так как его профессия сейчас — одна из самых востребованных.

На его странице сегодня появились плакаты, множество сообщений с пожеланиями и словами поддержки.

«А я думаю на фото ребят которых отправляют вроде Николай Зотов, думала ошиблась. Вы настоящий мужчина, удачи вам . Возвращайтесь живым и здоровым!!!! Родным сил и оптимизма!!!!!» — эмоционально написала Наталья Злобина.

«Николай Александрович, Вы настоящий доктор и настоящий мужчина!!!! Горжусь Вами и прошу, вернитесь живым!!! Мы Вас очень будем ждать !!! Удачи Вам!!!» — прокомментировала Ася Кислова.

«Пусть боженька бережёт вас. Возвращайтесь невредимым», — пожелала Татьяна Шугаева.