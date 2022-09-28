Мобилизованный врач из Челнов рассказал, что положить в аптечку, отправляясь в зону СВО

Мобилизованный врач частной скорой помощи из Набережных Челнов Николай Зотов в своих социальных сетях поделился, из чего собрать личную аптечку, отправляясь в зону специальной военной операции. Всего в списке 16 пунктов.

На первом месте в списке доктора – нож. По его словам, лучше взять с собой мультитул, в котором есть ножницы, нож, отвертка, плоскогубцы и другие инструменты.

Доктор Зотов советует взять несколько стерильных игл, чтобы удалять занозы и остатки хоботков клещей.

Против ожогов, травм и местных проявлений аллергии необходимо взять с собой охлаждающий пакет.

По две-три штуки стерильных бинтов 5х10 и 7х14 сантиметров.

Следующим в списке стоит бактерицидный пластырь. Он поможет облегчить боль после натертых мозолей, которых у военнослужащих бывает немало. Также стоит взять рулонный пластырь.

Важно не забыть индивидуальный перевязочный пакет или другие готовые повязки, которые можно применить при ранении грудной клетки.

«Жгут медицинский. Есть современный тип турникет, берите только его, можно наложить самому себе без помощи окружающих», – отметил врач.

Напомним, «Татар-информ» публиковал материал, в котором подробно рассказано, что из вещей необходимо взять с собой мобилизованному в зону СВО. Военные с опытом советуют новобранцам взять сразу несколько жгутов – для себя и раненого товарища.

Из лекарств необходимы энтеросорбенты – это уголь, смекта, препараты от аллергии второго поколения. А также жаропонижающие и обезболивающие.

«Регидрон, гидровит или аналоги. Применяются при обезвоживании», – рассказал врач.

Из антисептиков Николай Зотов посоветовал взять хлоргексидин или мирамистин, и перекись водорода.

В списке доктора есть и антисептик для глаз, зеленка или йод, можно взять и в карандашах.

Для медиков и продвинутых военных он посоветовал взять иглы и шовный материал.

«И пусть все это вам никогда не понадобится», – закончил пост Николай Зотов.