Музеи Казанского Кремля перенесли традиционный бесплатный вторник на 24 мая

Из-за майских выходных и праздников день бесплатного посещения музеев Казанского Кремля в мае передвинули на 24 число. Новую дату льготных для всех категорий гостей посещений анонсирует на своем сайте музей-заповедник.

В первый вторник каждого месяца, напомним, побывать в любом из музеев Казанского Кремля или при желании во всех них традиционно можно бесплатно всем категориям посетителей. В этом году первый вторник мая совпал с нерабочим праздничным днем 3 мая. Кроме того, в Татарстане действует распоряжение министра культуры РТ Ирады Аюповой, согласно которому, индивидуальное посещение (не группами с экскурсией) государственных музеев региона для всех школьников бесплатно.

Однако, акцентируют музейщики, посетить три музея Казанского Кремля, Центр «Эрмитаж-Казань», Музей естественной истории Татарстана и Выставочный зал «Манеж» 24 мая можно будет хоть и бесплатно, но по сеансам.

Музей исламской культуры работает с 09:00 до 19:30, его касса (а необходимо предварительно оформить бесплатный билет) закрывается за полчаса до окончания работы музея.

Музей истории государственности Республики Татарстан работает с 10:00 до 18:00 часов, касса также закрывается за полчаса до окончания работы музея и также необходимо предварительно оформить бесплатный билет.

Музей естественной истории Татарстана (здесь, напомним, можно увидеть динозавров, кристаллы, историю добычи полезных ископаемых) работает с 10:00 до 18:00 часов, и его касса завершает работу за 30 минут до закрытия самого музея.



Бесплатные сеансы посещений будут осуществляться каждые полчаса с 10 до 17 ч с перерывом на санобработку с 13:30 до14:00. Последний сеанс стартует в 17:00. За один сеанс музейщики предполагают пропускать в залы в порядке живой очереди не более 30 человек.

В Центре «Эрмитаж-Казань», напомним, проходит выставка «Золотой век фламандского искусства», привезенная в феврале из Государственного Эрмитажа. Центр работает с 10:00 до 18:00 часов. Касса стандартно закроется за полчаса до закрытия самих выставочных залов, сеансы в количестве не больше 30 посетителей будут осуществляться с 10:00 до17:00 часов с перерывом на санобработку с 13:30 до14:00. Последний сеанс – в 17.00.

Выставочный зал «Манеж» работает с 10:00 до 18:00 часов. Здесь сеансы будут осуществляться по тем же правилам – каждые полчаса с 10:00 до 17:30, перерыв на санобработку с 13:30 до 14:00. Последний сеанс – в 17:30. Количество посетителей за один сеанс здесь меньше – 25 человек.

«В “Манеже” продолжается выставка “Пресинема” об истории фото и видеоаппаратов из коллекции братьев Васильевых. Она оказалась очень популярной, и мы продлили ее до 17 июля, хотя раньше предполагалось, что она завершится в марте», – прокомментировали «Татар-информу» в пресс-службе музея-заповедника.