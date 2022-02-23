Приехали раз в Казань Рубенс, Ван Дейк, Йорданс… Обзор фламандских шалостей из Эрмитажа

От имен художников, чьи работы представлены на выставке «Золотой век фламандской живописи», «пробирает дрожь»: Питер Пауль Рубенс, Антонис Ван Дейк, Якоб Йорданс, Пауль де Вос, Давид Тенирс Младший… Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В Центре «Эрмитаж-Казань» на территории Казанского Кремля открылась выставка из фондов Государственного Эрмитажа «Золотой век фламандской живописи». Новый большой «гастрольный» проект главного музея страны начинает удивлять еще за порогом здания: по улице на пути к выставочному залу гостей приветствуют увеличенные фигуры персонажей картин Давида Тенирса Младшего, они же сопровождают всю экспозицию, будучи размещенными на стенах залов. И градус необычности внутри только нарастает.

Фландрия, которой нет. Или есть?

Миллионер выбирает картину на аукционе:

– А это кто нарисовал?

– Это картина Питера Пауля Рубенса, фламандская школа…

– Ну ни фига себе! Столько денег за мазню какого-то школьника!

К выставке были специально созданы ароматы-ассоциации к картинам, благодаря которым можно представить запахи той фламандской жизни XII века Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

О фламандском искусстве говорят с восхищением, школа Рубенса как гербовая печать художественного мастерства, но, как ни смотри, на карте такой страны, как Фландрия, нет. В наши дни большая часть территории исторической Фландрии относится к Бельгии, еще две ее части поменьше – к современным Франции и Нидерландам. Со второй половины IX века Фландрия была в зависимости от Франции, в XII-XV веках – одним из регионов Европы с наиболее развитой экономикой, где рано возникли и развились средневековые города, в которых большое влияние имели цеховые объединения городских ремесленников. XVII столетие стало для Фландрии расцветом искусства, и, прежде всего, живописного.

По инициативе казанских музейщиков к выставке были специально созданы ароматы-ассоциации к картинам, благодаря которым можно представить запахи той свободолюбивой, творческой, веселой фламандской жизни XII века с характерными шуточками и шалостями. Достаточно лишь приподнять стеклянный клош, размещенный рядом с шедевром.

Чтобы почувствовать аромат, достаточно приподнять стеклянный клош, размещенный рядом с шедевром Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Золотой век фламандской живописи был очень недолог – буквально уложился в 50 лет. Но эти 50 лет стали той славой, которой до сих пор гордится, и преимущественно гордится, Бельгия. Это удивительное явление, которое осталось запечатлённым в стенах в том числе и Эрмитажа. Со времён Екатерины II фламандское искусство было одной из основных тем коллекционирования, и именно в комплексном подходе, когда собиралась не только живопись, но и шедевры прикладного искусства самого разнообразного; разнообразнейшая графика, которую обожал Рубенс и которая была первым шагом живописца в искусство, первой ступенькой и тем, в чем Рубенс не знал себе равных. Это искусство, которое завоевало Европу: он был первый художник своего времени, и слава о нем дошла до самых далёких уголков европейского континента благодаря тому, что в этой мастерской работали граверы, которые повторяли его композиции, и они расходились по всем европейским столицам и по самым удаленным уголкам. Слава этого художника при жизни была столь же значительной, как и его посмертная слава, слава вечная», – подчеркнул на вернисаже заместитель заведующего отделом западно-европейского искусства Эрмитажа Михаил Дединкин.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский по видеосвязи из Санкт-Петербурга подчеркнул, что выставка основана на одной из самых главных коллекций музея, а от имен представленных живописцев «пробирает дрожь»: Питер Пауль Рубенс, Антонис Ван Дейк, Якоб Йорданс, Пауль де Вос, Давид Тенирс Младший… Тридцать живописных шедевров, девять из которых изъяты ради выставки в Казани из постоянной экспозиции Эрмитажа, 36 гравюр, две шпалеры (гобелена) по работам Рубенса, столовая посуда и удивительной красоты предметы из слоновой кости и оленьего рога.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский по видеосвязи из Санкт-Петербурга подчеркнул, что выставка основана на одной из самых главных коллекций музея Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Мы очень гордимся нашей коллекцией эскизов, которые написал лично сам Рубенс, потрясающие вещи Ван Дейка, мощный Снейдерс, полный символов Франкен – это все та Фландрия золотого века. Кроме того, что это великие имена и великие вещи, эта коллекция рассказывает о великом художественном событии, явлении, которое называется барокко, – прекрасном стиле искусства, противостоящем сухому протестантизму, которое существовало рядом, в Голландии. Барокко – это не только живопись, но и потрясающее прикладное искусство. Здесь мы видим шедевры искусства ювелиров – потрясающая резная кость чаши с царицей Савской. Это нужно смаковать, это есть Эрмитаж», – сказал Пиотровский.

Рубенс – «анекдотическая» личность

Будучи голландским послом в Испании, Рубенс частенько после полудня любил поработать в королевском саду за мольбертом. Идёт однажды по саду разодетый в пух и прах придворный и говорит: «Я вижу, что наш дипломат иногда балуется живописью». А Рубенс ему в ответ: «Нет, это живописец иногда балуется дипломатией!»

Особый фламандский юмор той эпохи хорошо известен ее исследователям. Живописцев притягивал в ту пору Антверпен, они учились у Рубенса, общались в своей богемной среде, вкрапляя в произведения милые шалости. Например, на картине Иеронима Яненса «Блудный сын» в левом нижнем углу женщина пытается стащить кошелек у мужчины одной рукой, второй делает жест помалкивать об этом тем, кто это заметил. На самой большой картине выставки размером 2,45 на 1,76 м «Повар у стола с дичью» Пауля де Воса и Якоба Йорданса внимательный посетитель может разглядеть, как из-под скатерти на столе выглядывает ощетинившийся кот, которого заметила борзая.

Один из персонажей Давида Тенирса Младшего на картине «Крестьяне, играющие в шары», отвернувшись спиной к зрителю за углом, принял позу «Писающего мальчика» Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

Один из персонажей Давида Тенирса Младшего на картине «Крестьяне, играющие в шары», отвернувшись спиной к зрителю за углом, принял позу «Писающего мальчика» (скульптура, напомним, находится в Брюсселе, Бельгия). А на мультимедийной проекции также по произведению Тенирса Младшего из трёх мужчин один спит, то и дело похрапывая и приподнимаясь, другой смеётся, третий трясет кружкой, из которой вдруг выпрыгивает чертёнок. Да и сам Рубенс, акцентировала научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Эрмитажа Алиса Мезенцева, часто становился и до сих пор становится персонажем анекдотов (как уже мог заметить читатель).

«В детстве у меня был альбом работ Ван Дейка, который я очень любила листать. Я пыталась для себя мысленно достроить истории людей, которых видела со страниц этого альбома», – сказала на открытии выставки министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Ирада Аюпова: «В детстве у меня был альбом работ Ван Дейка, который я очень любила листать» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Пикантная нагота

Однажды в мастерскую Питера Пауля Рубенса пришел состоятельный заказчик и попросил написать для него картину с изображением Марии Магдалины. Рубенс, подумав, спросил:

– До грехопадения или после?

– Желательно во время, – решительно ответил заказчик.

Имя Рубенса ассоциируется и с пышными обнаженными женскими образами. Однако выставка в Казани, можно сказать, крайне целомудренна – почти ничего такого. Не считая голеньких ангелочков и младенцев на живописных работах и женских фигур, выточенных из слоновой кости или отлитых и вычеканенных на серебре в статуэтках, кружках, камнях, больших блюдах другими мастерами эпохи.

Главными шедеврами выставки стали «Апостол Петр» Антониса Ван Дейка, огромные шпалеры 2,58 на 3,56 м, одна «Трофеи Константина», вторая «Основание Константинополя» по картинам Рубенса, и «Повар у стола с дичью» Пауля де Воса в соавторстве в Якобом Йордансом. Последняя была выкуплена в Эрмитаж в 1779 году Екатериной II у сэра Роберта Уолпола из английского замка Хоутон-Холл. Но истинное авторство шедевра удалось установить лишь несколько лет назад – еще совсем недавно его приписывали известному фламандскому живописцу, натюрмортисту и автору непревзойденных сцен охоты Франсу Снейдерсу.

Одним из главных шедевров выставки стал «Апостол Петр» Антониса Ван Дейка Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«У картины “Повар с дичью” очень интересная судьба. В 1940-х, во время эвакуации Эрмитажа, картину накатали на вал, чтобы спасти от гибели. Так она и находилась на валу до 2015 года. Когда ее развернули и стали реставрировать, открылась не только великолепная живопись, но и подпись Пауля де Воса. Это великий натюрмортист XVII века, который работал в соавторстве с Йордансом. До этого считалось, что авторство этой картины принадлежит Снейдерсу. Теперь известно, что кисти Йордансу принадлежит фигура повара, демонстрирующего трофей убитого зайца, все остальное, все предметы натюрморта – это Пауль де Вос», – рассказала Алиса Мезенцева.

Часть картин на выставке, к слову, продублирована также тактильными макетами, чтобы слабовидящие и слепые посетители помимо ароматов могли ещё и контактно ощутить Фландрию. Этому же способствуют отдельные предметы с шедевров, которые можно подержать в руках. Например, серп или кегля с картины «Жатва» Давида Тенирса Младшего или раковина и трубочка для выдувания мыльных пузырей с картины «Аллегория бренности» Николоса Ван Верендаля.

У картины «Повар с дичью» очень интересная судьба Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Такое оригинальное и увлекающее оформление выставки (увеличенные макеты персонажей картин, медиапроекции, ароматы-ассоциации, тактильные макеты) – инициатива принимающей стороны, Центра «Эрмитаж-Казань». Его разработали художники-дизайнеры Илья Артамонов и Александр Левин, мультимедиа к выставке создал Артур Набиуллин.

«Для нас музейное пространство как театральная коробка: нам привозят актеров (экспонаты), а мы должны здесь с ними поставить спектакль. Но вроде что тут придумаешь, стены одни и те же. Но мы решили, что должны каждый раз придумывать что-то такое, чтобы нам самим не было скучно», – сказал после аншлага вернисажа Илья Артамонов.

Выставка «Золотой век фламандского искусства» будет удивлять и веселить посетителей до 20 ноября. Следом, вскользь намекнул Михаил Пиотровский, Казани следует ждать испанскую выставку, которая в этот же день открылась для начала в самом Эрмитаже.