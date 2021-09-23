Театры теней и зограскоп: Казанский Кремль представил эволюцию мульт- и киноаппаратов

Фото: Михаил Захаров

В выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля открылась бесплатная выставка «Пресинема», на которой представлены старинные аппараты, создаваемые изобретателями в разные годы и в разных странах в попытках сделать сначала рисованные, а затем и фотоизображения объемными и подвижными. Это уже пятый экспозиционный проект, инициированный Мастерской братьев Васильевых и проходящий на площадках музея-заповедника «Казанский Кремль».

Благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов, коллекция предметов, которые, постепенно совершенствуясь, привели к возникновению эпохи кинематографа и мультипликации, будет доступна для осмотра всеми посетителями выставки бесплатно в течение полугода — до 27 марта 2022 года.

Как рассказал ИА «Татар-информ» один из братьев, Максим Васильев, всего в его коллекции, собранной за восемь лет через электронные площадки, более 500 уникальных предметов об эволюции аппаратов для создания «живых», подвижных изображений. На выставке из них представлены около сотни, причем если одна половина из них уже экспонировалась при реализации предыдущих проектов, то вторая демонстрируется широкой публике впервые. Среди последних — запущенный в массовое производство аппарат братьев Огюста и Луи Люмьеров, родоначальников кино, — кинора, а также праксиноскоп-театр — изобретение Эмиля Рейно, отца анимации.

Казанец Максим Васильев — обладатель крупнейшей в России коллекции анимационных оптических игрушек, которую он собирал восемь лет. Благодаря Фонду президентских грантов посещение выставки — бесплатное для всех желающих. Фото: © Михаил Захаров

«Я никогда не подсчитывал общую сумму затрат на покупку всех предметов этой коллекции, хотя расходы по каждому из них всегда записываю. Но могу сказать, что самые дорогие – праксиноскоп-театры, их два, каждый стоит по две тысячи евро, и кинора — аппарат братьев Люмьер для просмотра катушек с бумажными кадрами, он стоит тысячу фунтов», — пояснил Максим Васильев.

Он также признался, что на начальном этапе коллекционирования столкнулся с недобросовестным продавцом и стал обладателем не подлинного аппарата, а его современной копии. Но теперь, уверен коллекционер, он может отличить подделку даже по фото. На выставке, к слову, лишь часть экспонатов — та, что за стеклом, — подлинники. Всё, что можно покрутить и потрогать, а на этом обращениями к посетителям на этикетках настаивают сами организаторы, — копии с оригиналов, выполненные специально к выставке в Мастерской братьев Васильевых. Нажимать, передвигать и вращать их не запрещено, а даже рекомендуется.

Фото: © Михаил Захаров

Понятие «Пресинема», то есть пракино, во время предыдущих выставок, объяснил Максим Васильев, осознанно преподносилось отдельными разделами. Пятая выставка объединила стереофотографию, волшебные фонари, оптические ящики (зограскопы), театры теней, анимацию — всё, что было придумано в этой области до времени первого коммерческого показа братьев Люмьер.

«На этой выставке можно узнать историю возникновения такого значимого явления культуры, как кинематограф и анимация. И ведь все эти аппараты были созданы в разное время десятками разных людей, которые не знали друг друга. Это хороший пример кооперации, который показывает, что вместе мы можем сделать гораздо больше», — подчеркнул на открытии выставки ее дизайнер Артур Баязитов.

Часть экспонатов — не оригиналы, а копии, поэтому нажимать, перемещать, вращать их не запрещено, а даже рекомендуется. Именно с этой целью они и были выполнены в Мастерской братьев Васильевых. Фото: © Михаил Захаров

Пространство выставки удобно организовано по принципу хронологического коридора: каждый посетитель может самостоятельно пройти и познакомиться с историей анимации и кино, читая комментарии к экспонатам на сопровождающих их стендах.

Фото: © Михаил Захаров

История вопроса, как выясняется, начинается с середины XVII века. Предметы, объединенные в коллекции казанца Максима Васильева, доставлялись из США и Европы. В результате ему удалось созать самое крупное в России собрание анимационных оптических игрушек.

К выставке подготовлен цикл тематических экскурсий и мастер-классов. Для их посещения уже придется приобрести билет.