Товарооборот Татарстана и Узбекистана в 2023 году вырос до 370 млн долларов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По итогам прошлого 2023 года товарооборот Татарстана и Узбекистана вырос на 27% и достиг 370 млн долларов. Об этом было сказано на встрече Раиса Татарстана Рустама Минниханова и хокима Сурхандарьинской области Узбекистана Улугбека Косимова, сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов поблагодарил руководство области за теплый прием, оказанный татарстанской делегации, а также поздравил узбекистанских чиновников со священным для мусульман месяцем Рамадан.

По словам Раиса РТ, ряд ведущих предприятий Татарстана активно сотрудничают с партнерами из Узбекистана. Руководитель республики подчеркнул, что она открыта для инвестиций и является точкой входа на российский рынок зарубежных компаний.

Стороны также затронули тему поставки продукции татарстанских производителей и использования возможностей зоны свободной торговли «Айритом», которую ранее показали Рустаму Минниханову.

По поручению руководителя республики в ближайшие недели будет сформирована делегация татарстанских предприятий для изучения потенциала, по итогам визита будет подготовлена дорожная карта.

Отдельную благодарность Раис РТ высказал за поддержку татарской общины. Сейчас в Сурхандарьинской области проживают около 7 тыс. татар.

«Уверен, что данная встреча будет способствовать дальнейшему развитию отношений. Готовы рассмотреть любые варианты сотрудничества», — заметил в ответной речи Улугбек Косимов.