Минниханову показали свободную торговую зону «Айритом» в Узбекистане

Раис Татарстана Рустам Минниханов и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов посетили свободную торговую зону «Айритом» в Термезе в Узбекистане. Об этом сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Объект площадью 260 тысяч «квадратов» включает в себя торговый комплекс для 3 тыс. магазинов, производственные и складские помещения, а также логистический центр.

Во время визита Раису РТ рассказали о концепции свободной торговой зоны, в частности преимуществом проекта является прием платежей в иностранной валюте, дополнительные налоговые льготы, освобождение предпринимателей от таможенной пошлины, 10-дневный безвизовый режим.

фото: пресс-служба Раиса РТ