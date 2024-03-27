Минниханов прибыл в Сурхандарьинскую область Узбекистана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область Узбекистана.

В международном аэропорту города Термеза его встретил хоким области Улугбек Косимов, сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сурхандарьинская область является самой южной областью Узбекистана, она граничит с Афганистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Основу экономики региона составляет сельское хозяйство.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В программе Рустама Минниханова — посещение производств, ознакомление с промышленным и экономическим потенциалом региона, а также встреча с руководством области, уточнила собеседница агентства.