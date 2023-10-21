Товарищи Путин и Си, поглощение KazanExpress и «крестовый» ляп ЦБ: обзор событий недели

Владимир Путин посетил Пекин в рамках двухдневного визита

Фото: kremlin.ru

Китайский связной: состоялся исторический визит Президента России в Поднебесную

Главное политическое событие этой недели – Президент РФ Владимир Путин посетил Пекин в рамках двухдневного визита. В ходе поездки он принял участие в международном форуме «Один пояс — один путь» и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Без всякого преувеличения, этот визит можно в полной мере считать историческим, потому что миру было явлено, что дружба России и Китая стала еще крепче.

Несмотря на большое количество глав государств на форуме, Си Цзиньпин именно Владимира Путина принимал как самого дорогого гостя. Например, российский лидер первым вошел в банкетный зал, где китайской стороной был организован торжественный прием. Восток – дело тонкое, поэтому особые знаки уважения как вербального, так и невербального характера имеют здесь очень большое значение. Тем самым лидеры Китая и России продемонстрировали миру, что их отношения на самом деле глубже и крепче, чем были до начала СВО.

«Три часа мы разговаривали с председателем КНР. Это и вся двусторонняя повестка, много там вопросов — это и экономика, и финансы, и политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа. Обсуждали довольно подробно и ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал по итогам переговоров Путин.

Товарищ Си по итогам переговоров отметил, что Китаю и России следует активно изучать возможности сотрудничества в стратегических отраслях. Отдав должное актуальной проблеме развития экономических взаимоотношений, китайский лидер публично поддержал российский народ.

«Китай поддерживает российский народ в том, что он самостоятельно идет по пути национального возрождения и защищает интересы собственного суверенитета, безопасности и развития», – заявил китайский лидер.

Такая поддержка от такой супердержавы в нынешнем сложном и противоречивом мировом переустройстве очень дорогого стоит, поэтому итог визита Владимира Путина в Китай следует признать сверхуспешным.

Ряд трагических инцидентов в Палестине на этой неделе всколыхнул весь мир Фото: © Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Бойня в секторе Газа: массовые протесты по всему миру и молитвы в мечетях РТ за Палестину

Трагедия, а вернее, ряд трагических инцидентов в Палестине, на этой неделе всколыхнула весь мир. В ответ на нападение палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль военные подразделения еврейского государства приступили к регулярным бомбардировкам и ракетным обстрелам сектора Газа. Израильские власти также прекратили поставки в анклав воды и топлива для электростанций. Как сообщила в пятницу «Аль-Джазира» со ссылкой на палестинские медслужбы, авиаудары Израиля привели к гибели 4,1 тыс. палестинцев, в том числе более 1,6 тыс. детей. Речь идет преимущественно о мирных гражданах.

На наших глазах происходит масштабная гуманитарная катастрофа. Одним из самых страшных ее эпизодов стало попадание ракеты по баптистскому госпиталю «Аль-Ахли», в результате которого погибли сотни мирных граждан. Обе стороны конфликта винят в ударе по больнице друг друга. В то же время международное расследование этого инцидента сейчас невозможно – ракетные и бомбовые удары продолжаются, погибают люди. Более того, Израиль принял решение о проведении наземной операции в секторе Газа. В пятницу это официально подтвердил израильский посол в России Александр Бен Цви. Понятно, что такое решение чревато еще большими жертвами среди мирного населения. Хотя куда уж больше, там и так все буквально залито кровью.

Явно несоразмерный ответ Израиля на террористическую вылазку ХАМАСа спровоцировал акции в поддержку жителей Палестины по всему миру. Пропалестинские выступления разворачиваются сейчас на улицах Иордании, Туниса, Турции, Сирии, Ирана, Ливана. На улицах стран Запада также проходят многочисленные митинги в поддержку сектора Газа. Мир раскололся на разные части как по географическому, так и по идеологическому признаку.

Так, например, в США, где политическое руководство всемерно поддерживает Израиль, на митинги протеста неожиданно выходят даже ортодоксальные евреи, составляющие ядро организации Jewish Voice For Peace — «Еврейский голос мира», а также представители левых движений и ЛГБТ-сообщества. В Швеции в поддержку Палестины выступили экоактивисты во главе с Гретой Тунберг. Столь удивительная реакция такой разношерстной компании разных движений и течений вызвана прежде всего испытанным людьми ужасом от актов расчеловечивания, от гуманитарной катастрофы, происходящей сейчас на наших глазах в этом регионе.

Позиция России с самого начала эскалации была однозначной и выверенной – немедленно прекратить военные действия и приступить к переговорам о мире. Подчеркивается, что насилие – это замкнутый круг в 75-летнем конфликте и силовыми действиями здесь ничего не решить. Мы видим равноудаленную, тщательно взвешенную позицию российского руководства, намеренно выбравшего стратегию нейтралитета в этом очень непростом вопросе. И такой подход дает России шанс стать идеальным медиатором для урегулирования конфликта. В своих заявлениях Владимир Путин не раз подчеркивает важность немедленных переговоров о мире.

К сожалению, коллективный Запад, главным образом в лице американского руководства, продолжает свою провальную политику, выражающуюся в безоговорочной односторонней поддержке актов геноцида со стороны Израиля. Президент США Джо Байден даже быстро слетал в Тель-Авив, чтобы лично поддержать израильское руководство, и направил к берегам сектора Газа авианосцы.

В четверг он обратился к американской нации, где прямо сравнил Россию с террористами из ХАМАС и запросил у Конгресса одобрения пакета военной помощи Израилю и Украине в размере около сотни миллиардов долларов. Что и говорить, одобряя акты геноцида и ничего не делая для немедленных мирных переговоров, администрация США не только подталкивает Израиль к продолжению бойни, но и втягивает в нее страны мусульманского мира и западный мир. Что чревато третьей мировой войной, победителей в которой не будет.

Татарстан славится гармоничными и уважительными отношениями между еврейской общиной и исповедующими ислам гражданами республики, так что такая нейтральная и миролюбивая позиция России по отношению к этому конфликту близка и понятна всем без исключения татарстанцам. Здесь других слов быть не может – остановите насилие по отношению друг к другу и садитесь за стол переговоров.

Так, например, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал мир осудить происходящее, а Духовное управление мусульман России потребовало остановить кровопролитие и насилие против мирных граждан Израиля и Палестины. В мечетях Татарстана совершают коллективные молитвы за мусульман Палестины, где верующие татарстанцы просят за народ Палестины, чтобы на его земле закончились страдания и воцарились мир и спокойствие.

16 октября Банк России представил на суд общественности обновленную купюру, посвященную Приволжскому федеральному округу Фото: cbr.ru

«Я художник, я так вижу»: некомпетентность экспертной комиссии Центробанка привела к скандалу с дизайном банкноты

Один из самых резонансных скандалов этой недели – реакция российского общества на новый дизайн 1000-рублевой банкноты.

16 октября Банк России представил на суд общественности обновленную купюру, посвященную Приволжскому федеральному округу. На ее лицевой стороне изображена одна из башен Нижегородского кремля, а на оборотной – башня Сююмбике (на которой установлен полумесяц) и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, расположенные в Казанском Кремле, и уфимский Музей археологии и этнографии.

Казанский музей, как известно, располагается в здании бывшей церкви. В советское время она была закрыта, и с тех пор на ней не установлен православный крест. Таким образом, в изображении на банкноте на одном здании присутствует полумесяц, на другом, расположенном рядом, отсутствует крест. Что послужило предметом резкой критики со стороны некоторых представителей православного священства.

В действительности исторический трек обоих зданий очень сложный – например, башня Сююмбике была построена как сторожевая, а в 1918 году декретом Совнаркома ее передали мусульманам и на ней появился полумесяц. В 30-е годы его убрали, в 90-е вернули. Как видите, сам по себе выбор сложных с точки зрения конфессиональной идентификации объектов для размещения на купюре вызывает много вопросов об уместности.

С чего началась эта несуразица с изображениями? С непрофессиональных эскизов, которые утверждала непрофессиональная комиссия, которая пафосно называлась «Экспертная группа Банка России по Приволжскому федеральному округу». По Приволжскому федеральному округу – это громко сказано: в составе группы из 10 человек сплошной Нижний Новгород. Других регионов ПФО и вовсе нет. Такое вот «без меня меня женили». Любой мало-мальски подкованный в вопросах истории и архитектуры Казани татарстанец сразу бы указал на несуразность предлагаемого к размещению на банкноте изображения.

Да что говорить, можно было бы просто запросить экспертное мнение у Татарстана, раз уж не хотите включать в комиссию его представителей. Дел на пару дней, только и всего. И скандала бы не было. Но даже небывалый ажиотаж вокруг изображений на банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей семилетней давности, когда информационное поле в связи с этим тоже было накалено, не заставил нижегородских экспертов насторожиться и взвешенно, осторожно подойти к дизайну купюры.

При этом в Татарстане много замечательных, красивых православных и мусульманских храмов. Есть даже соседствующие друг с другом. Что неудивительно для региона, в котором царит межконфессиональная и межнациональная гармония. В конце концов, можно было взять и нейтральные по отношению к религиям знаковые и узнаваемые объекты. Но ничего это сделано не было.

Что получилось? Пренебрежение профессиональным подходом в столь деликатной межконфессиональной теме и незнание местной историко-архитектурной специфики привели к колоссальному скандалу, репутационным потерям для Банка России и ненужному напряжению в обществе (которому и так непросто в последнее время). Так местечковое чванство и некомпетентность создали грандиозный скандал на пустом месте. Что является напоминанием о том, что сфера межконфессиональных отношений в России является предельно деликатной темой, требующей к себе, как следствие, предельно профессионального подхода.

Как говорит Владимир Путин: «Россия – это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий». Соответственно, баланс и гармония сосуществования внутри этой цивилизации самых разнообразных людей является гарантией самого ее существования. Это очень серьезная скрепа России, и здесь ошибаться очень опасно.

Из-за скандала ЦБ решил не пускать купюру в оборот – до населения она не дойдет.

В рамках масштабной акции «ВСЕ СВОИ» в Татарстане прошла агитационная кампания по привлечению к службе по контракту Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

День контрактника: в Татарстане прошел марафон по призыву на контрактную службу

18 октября в рамках масштабной акции «ВСЕ СВОИ» в Татарстане прошла агитационная кампания по привлечению к службе по контракту. В Казани раздавали листовки в многолюдных местах, в Челнах в нескольких точках развернули агитпалатки с сотрудниками военкомата. В акции участвовали военные, их родственники, чиновники, специалисты кол-центра по набору добровольцев, а также религиозные деятели и представители власти.

Ключевым событием стал телемарафон длиною в 12 часов. С 10:00 до 22:00 в прямом эфире различные федеральные и региональные эксперты рассказывали о службе по контракту. Телемарафон транслировался на телеканале ТНВ, а также в официальных республиканских сообществах. Тысячи слушателей, читателей и интернет-пользователей следили за патриотической акцией в республиканских СМИ.

Важность таких масштабных агитационных и разъяснительных событий очень велика – нашей армии необходимы дополнительные ресурсы для выполнения поставленных боевых задач. Набор достаточно большого количества контрактников (по оценкам, около 400 тысяч) позволит избежать дополнительной мобилизации.

26 сентября зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных Сил РФ, что с начала года на контрактную службу приняты более 325 тыс. человек. Темпы набора высокомотивированных добровольцев высокие, что позволяет стабилизировать обстановку в зоне действия СВО, переломить ситуацию в свою пользу.

Так что такие масштабные акции в Татарстане, как «ВСЕ СВОИ», – это большой вклад в будущую Победу, которая непременно будет за нами, потому что наше дело – правое.

«Магнит» выкупил 100% долей ООО «КазаньЭкспресс» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Притянуто «Магнитом»: федеральный ретейлер купил татарстанский маркетплейс

На этой неделе было подписано соглашение о приобретении 100% долей ООО «КазаньЭкспресс» у таких владельцев, как AliExpress Russia, Линар Хуснуллин и Кевин Ханда. Все доли выкупил «Магнит», и теперь маркетплейс будет развиваться под вывеской «Магнит Маркет». По различным экспертным оценкам, сумма сделки составляет $120-130 млн.

Эту татарстанскую компанию основали в 2017 году предприниматель Линар Хуснуллин и разработчик Кевин Ханда. В октябре 2021 года «AliExpress Россия» получила контроль в казанской компании. KazanExpress был одной из самых быстрорастущих площадок в российском сегменте e-commerce: за 2021 год компания выросла более чем в 10 раз.

На начало 2023 года на площадке работали порядка 17 тыс. продавцов. Сеть обслуживания KazanExpress насчитывает 552 пункта выдачи заказов в 121 городе 21 региона страны. Условно говоря, маркетплейс работал на 25 процентах территории России. И теперь эта татарстанская компания стала частью крупнейшего федерального ретейлера.

С одной стороны, это светлая и оптимистичная история – о том, как наши татарстанские ребята смогли с нуля построить достаточно мощную по федеральным меркам интернет-компанию с интересной бизнес-моделью, основной чертой которой была сверхбыстрая доставка. Это, безусловно, история успеха. И продажа такой компании – это вознаграждение за успех и передача инвестору с более широкими финансовыми возможностями. В конце концов, татарстанская доморощенная компания, резидент Иннополиса, на равных конкурировала в регионах своего присутствия с такими монстрами интернет-торговли, как AliExpress, Ozon, Wildberries, Сбермегамаркет. Понятно, что дальнейшая достойная конкуренция была бессмысленна без огромных финансовых вливаний и продажа компании более мощному игроку логична и оправданна.

С другой стороны, это грустная история. Ну что такое $120-130 млн за такую интересную компанию? Слезы, да и только. Судите сами, Дмитрий Еремеев, бывший акционер KazanExpress, еще пару лет назад оценивал ее примерно в $1 млрд. Что неудивительно – Ozon в это же время оценивался в $13 млрд.

Оценка российских компаний упала в разы после начала СВО, когда на нашу страну обрушился беспрецедентный шквал санкций. Тот же Ozon на начало этого года оценивался в скромную цифру чуть больше $2 млрд. Новая финансовая реальность – она такая. Бывшие владельцы KazanExpress предпочли синицу в руке журавлю в небе. И их можно понять.