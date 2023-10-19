Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Магнит» планирует приобрести KazanExpress и запустить на его базе свой маркетплейс
«Магнит» достиг соглашения, в соответствии с которым может приобрести онлайн-площадку KazanExpress. Ритейлер планирует запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет». Об этом сообщается на сайте компании.
«„Магнит“ достиг соглашения о приобретении 100% ООО „КазаньЭкспресс“ у AliExpress Россия, предпринимателя Сергея Еремеева и основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда. Закрытие сделки зависит от согласования с ФАС России», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сделку хотят профинансировать за счет собственных средств ритейлера. В нее войдет вся инфраструктура KazanExpress: технологическая платформа, пункты выдачи заказов, склады, автопарк, интеллектуальная собственность. В контуре группы компаний «Магнит» KazanExpress сменит название и будет развиваться под брендом «Магнит Маркет».
В KazanExpress отметили, что такой шаг поможет ритейлеру успешно войти в сегмент маркетплейсов и привлечь покупателей в свои магазины и на платформу сервиса.
«Все это произойдет не сиюминутно: одобрение сделки в ФАС, интеграция и постепенный переход займут какое-то время. До этого момента мы продолжаем работать как работали», – заверили в пресс-службе маркетплейса.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»