«Магнит» планирует приобрести KazanExpress и запустить на его базе свой маркетплейс

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«Магнит» достиг соглашения, в соответствии с которым может приобрести онлайн-площадку KazanExpress. Ритейлер планирует запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет». Об этом сообщается на сайте компании.

«„Магнит“ достиг соглашения о приобретении 100% ООО „КазаньЭкспресс“ у AliExpress Россия, предпринимателя Сергея Еремеева и основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда. Закрытие сделки зависит от согласования с ФАС России», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сделку хотят профинансировать за счет собственных средств ритейлера. В нее войдет вся инфраструктура KazanExpress: технологическая платформа, пункты выдачи заказов, склады, автопарк, интеллектуальная собственность. В контуре группы компаний «Магнит» KazanExpress сменит название и будет развиваться под брендом «Магнит Маркет».

В KazanExpress отметили, что такой шаг поможет ритейлеру успешно войти в сегмент маркетплейсов и привлечь покупателей в свои магазины и на платформу сервиса.

«Все это произойдет не сиюминутно: одобрение сделки в ФАС, интеграция и постепенный переход займут какое-то время. До этого момента мы продолжаем работать как работали», – заверили в пресс-службе маркетплейса.

