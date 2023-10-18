Путин и Си – один путь и два друга: чем запомнилась встреча лидеров России и Китая

На форуме Си Цзиньпин принимал именно Владимира Путина как самого дорогого гостя

Фото: kremlin.ru

Восток – дело тонкое

Несмотря на большое количество лидеров стран на форуме, Си Цзиньпин принимал именно Владимира Путина как самого дорогого гостя. Например, российский лидер первым зашел в банкетный зал, где китайской стороной был организован торжественный прием.

Восток – дело тонкое, поэтому особые знаки уважения как вербального, так и невербального характера имеют очень большое значение. Тем самым лидеры Китая и России продемонстрировали миру, что их отношения на самом деле глубже и крепче, чем были до начала СВО.

Самое главное в визите Владимира Путина – это его переговоры с Си Цзиньпином. Для прессы было доступно лишь приветственное и заключительное слово по итогам встречи лидеров. Переговоры прошли сначала в расширенном составе, затем в узком, а потом Путин и Си долго разговаривали с глазу на глаз.

Переговоры прошли сначала в расширенном составе, затем в узком, а потом Путин и Си долго разговаривали с глазу на глаз Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал, что разговор продолжался три часа. И это тоже большой знак для всего мира, говорящий об очень тесных и доверительных отношениях лидеров Китая и России.

«Три часа мы разговаривали с председателем КНР. Это и вся двусторонняя повестка, много там вопросов — это и экономика, и финансы, и политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа. Обсуждали довольно подробно и ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал по итогам переговоров Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что общие угрозы только укрепляют взаимодействие России и Китая.

На пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин говорил еще и об экономике – объем товарооборота между Россией и Китаем составляет уже почти $200 млрд Фото: kremlin.ru

Конфликт Палестины и Израиля надо заканчивать

На пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин говорил еще и об экономике – объем товарооборота между Россией и Китаем составляет уже почти $200 млрд. Таким образом, РФ вышла на второе место в торговле с КНР после США, обогнав Германию. Учитывая масштабы экономики США и Германии в целом, эта вполне серьезные цифры.

Понятно, что дальнейший рост товарооборота упирается в логистические проблемы, над чем в России ударно работают.

Кроме экономики Владимир Путин высказался и по страшной трагедии палестинского народа:

«Что касается удара по госпиталю. Трагедия, которая там произошла, — ужасное событие. Сотни убитых и сотни раненых — это, конечно, ужасно. Тем более в одном месте — месте гуманитарного характера. Я надеюсь, что это станет сигналом к тому, что этот конфликт нужно заканчивать. Мы всегда выступали за создание Палестинского государства, самостоятельного, суверенного, со столицей в Восточном Иерусалиме. Мы говорим об этом давно, международное сообщество говорит об этом давно. Не знаю, будет ли сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи. Но если это будет так, это было бы правильно», – заявил Путин.

Си Цзиньпин отметил, что Китаю и России следует активно изучать сотрудничество в стратегических развивающихся отраслях Фото: kremlin.ru

Си поддержал российский народ на пути безопасности и суверенитета

В ответном заключительном слове Си Цзиньпин отметил, что Китаю и России следует активно изучать сотрудничество в стратегических развивающихся отраслях. Воздав должное актуальной проблеме развития экономических взаимоотношений, китайский лидер публично поддержал российский народ.

«Китай поддерживает российский народ в том, что он самостоятельно идет по пути национального возрождения и защищает интересы собственного суверенитета, безопасности и развития», – заявил китайский лидер.

Такая поддержка российского народа от такой супердержавы в нынешнем сложном и противоречивом мировом переустройстве очень дорогого стоит. В целом же итог визита Владимира Путина в Китай следует оценивать как сверхуспешный. Потому что есть результаты как экономического, так и политического характера.

На форуме Путин выступил с безусловной поддержкой китайской инициативы «Один пояс – один путь», нацеленной на формирование более справедливого многополярного мира Фото: kremlin.ru

Форум как логистическая конференция

На форуме Путин выступил с безусловной поддержкой китайской инициативы «Один пояс – один путь», нацеленной на формирование более справедливого многополярного мира. По его словам, она обеспечивает свободу торговли, инвестиций, труда и взаимосвязанную инфраструктуру. В этом плане китайская инициатива созвучна Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Евразийскому экономическому союзу.

Какая свадьба без баяна и какая интеграция без логистики? Здесь Путин львиную долю своей речи посвятил именно транспортным вопросам и не только во взаимоотношениях с Китаем. Тихоокеанская железная дорога, модернизация автомобильных трасс, создание глубоководных терминалов на восточном участке Северного морского пути – все эти маршруты открывают возможность соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге Евразии.

Тем самым Владимир Путин дал понять не только китайским товарищам, но и остальным участникам форума, что новые интеграционные процессы подкреплены со стороны России ясным пониманием того, что и как необходимо предпринять для переустройства мирового хозяйства. Такая готовность и ясность намерений – очень мощный сигнал не только для политиков, но и для инвесторов. Только за вчерашний день акции российских компаний транспортного сектора выросли на несколько процентов.