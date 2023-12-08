Топилин: Владимир Путин — тот человек, что справится со всеми вызовами

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На президентских выборах 17 марта жители России выберут главу государства, который будет выступать гарантом Конституции и защищать их права на международной арене. Ему предстоит руководить страной в непростой период, в том числе в условиях беспрецедентных санкций и информационного давления, заявил депутат Государственной Думы Максим Топилин.

«Лично я поддерживаю кандидатуру Владимира Владимировича Путина и считаю, что это тот человек, профессионал, который успешно справится со всеми вызовами. Годы, когда Владимир Владимирович руководил страной, доказали, что он человек своего слова», — подчеркнул парламентарий.

Выборы продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года, сообщил ЦИК РФ. В случае победы для Владимира Путина это будет уже пятая по счету президентская каденция.

Напомним, что о решении выдвинуться на новый срок Владимир Путин объявил сегодня — на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.