Топилин: Важно слышать бизнес и оперативно реагировать на новые вызовы

Меры поддержки промышленных предприятий в условиях санкций стран Запада обсудили сегодня в Доме Правительства Татарстана на совместном заседании Комитета Государственной Думы по экономической политике и оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в РТ.

«Сегодня провели заседание комитета по вопросам, связанным с действиями в условиях санкционного давления, разработкой новых проектов и новых программ. Я бы хотел поблагодарить руководство Татарстана за организованную поездку. Мы обсудили ряд предложений, которые, как мне показалось, совпадают с направлениями обсуждений в Госдуме», — прокомментировал журналистам итоги заседания председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин.

По словам парламентария, на заседании обсуждались вопросы, которые задавали представители промышленных предприятий Татарстана.

«Мы говорили о том, что очень важно оперативно реагировать на новые вызовы. Сегодня говорили о том, что очень важно слышать предприятия, слышать бизнес и те проблемы, с которыми они сталкиваются», — заметил депутат.

Он подчеркнул, что сейчас разрабатываются дополнительные меры поддержки проектов, которые связаны с технологическим суверенитетом, в рамках поручений, которые даны Президентом РФ Владимиром Путиным и федеральными органами исполнительной власти.

«Нам необходимо, даже несмотря на то, что какие-то проекты зачастую являются, может быть, не совсем окупаемыми или окупаемыми небыстро, с учетом экономической и политической ситуации продолжать над ними работать. Им нужно подставлять плечо, потому что мы должны обеспечить свою технологическую независимость. Это касается и оборудования, и производства различных продуктов переработки», — убежден Топилин.

В Татарстане 21 и 22 июля проходит выездное заседание Комитета Государственной Думы по экономической политике. Депутаты знакомятся с работой особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис», промышленных парков. Они уже побывали на КАМАЗе. В ходе посещения производств обсуждаются вопросы импортозамещения, увеличения объема выпускаемой продукции и расширение ее номенклатуры.