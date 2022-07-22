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Экономика
22 июля 2022  12:10
Эльвира Зайнулина

Депутаты Госдумы осмотрели главный конвейер КАМАЗа

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КАМАЗ посетила делегация во главе с председателем Комитета Государственной Думы по экономической политике Максимом Топилиным. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Среди гостей были депутаты Госдумы РФ, члены фракций политических партий, представители Кабмина РТ, главы муниципальных районов и руководители предприятий республики. 

Гостей сопровождали два заместителя генерального директора КАМАЗа: отвечающая за управление персоналом, организационное развитие и корпоративное управление Жанна Халиуллина и финансовый директор Андрей Максимов.

В Набережных Челнах участникам делегации показали КИП «Мастер» и автомобильный завод, где работали конвейер сборки кабин и главный сборочный конвейер. Кроме того, в Научно-техническом центре КАМАЗа гости осмотрели новейшие образцы техники.

 

#ПАО КАМАЗ #Максим Топилин
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