Депутаты Госдумы осмотрели главный конвейер КАМАЗа

КАМАЗ посетила делегация во главе с председателем Комитета Государственной Думы по экономической политике Максимом Топилиным. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Среди гостей были депутаты Госдумы РФ, члены фракций политических партий, представители Кабмина РТ, главы муниципальных районов и руководители предприятий республики.

Гостей сопровождали два заместителя генерального директора КАМАЗа: отвечающая за управление персоналом, организационное развитие и корпоративное управление Жанна Халиуллина и финансовый директор Андрей Максимов.

В Набережных Челнах участникам делегации показали КИП «Мастер» и автомобильный завод, где работали конвейер сборки кабин и главный сборочный конвейер. Кроме того, в Научно-техническом центре КАМАЗа гости осмотрели новейшие образцы техники.