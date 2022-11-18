Топилин: В течение месяца будет подготовлена дорожная карта для «Великого Волжского пути»

Депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Максим Топилин сообщил, что в течение месяца будет подготовлена дорожная карта проекта «Великий Волжский путь».

По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с участием председателя Комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаевым, представителями регионов, руководством Минэкономразвития и Минтранса России, Государственной транспортной лизинговой компанией.

«Все регионы, через который пройдет этот речной туристический маршрут (Татарстан, Чувашия, Нижегородская область, Самарская область) горячо поддерживают реализацию проекта», – написал Топилин в телеграм-канале.

Он считает, что координацию проекта должны взять на себя федеральные ведомства и в целом на федеральном уровне проекту должна быть оказана поддержка.

«Что еще нужно сделать? Создать специальную транспортную компанию с федеральным учредителем и с участием всех субъектов приволжского бассейна; выделить финансирование на строительство и лизинг метеоров; провести реконструкцию причалов», – отметил депутат.

Максим Топилин подчеркнул, что Татарстан «уже приступил к формированию своих проектов».

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