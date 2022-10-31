«Готовы делать корабли на экспорт»: в Зеленодольске строят четыре новых «Метеора»

Четыре скоростных судна на подводных крыльях для Ханты-Мансийского автономного округа и Татарстана сейчас строят на Зеленодольском заводе имени Горького. Теплоходы должны обеспечить реновацию пассажирского флота. На каких маршрутах планируется их использовать и какие еще регионы интересуются кораблями – в материале «Татар-информа».

В настоящее время в Зеленодольске строят четыре скоростных корабля – два для ХМАО и два для Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Четыре «Метеора» построят к лету 2023 года

Для работы на водных маршрутах в Татарстане «нами заказаны три новых судна: два «Метеора» и один А-217», сообщил в недавнем послании Госсовету РТ Президент республики Рустам Минниханов. Новые корабли, по его словам, должны обеспечить реновацию пассажирского флота. Речь о скоростных судах на подводных крыльях проекта 03830 («Метеор-2020»), а также о судне ледового проекта А-217, которые производят на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького (входит в Судостроительную корпорацию «Ак Барс»).

Как рассказали «Татар-информу» на предприятии, заказчиком двух «Метеоров-2020» выступила госкомпания «Татлизинг». Как рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Тимур Никонов на заседании коллегии Госкомитета РТ по тарифам, Татарстан потратит на закупку трех судов более чем 1,2 млрд рублей. При этом стоимость одного «Метеора-2020» составит 550 млн рублей, а пассажирского судна проекта А-217 – 160 млн рублей.

Еще два «Метеора» в Зеленодольске построят для компании «Северречфлот» из Ханты-Мансийского автономного округа. Ходить они будут по Оби и Иртышу. Сумма контракта, подписанного в 2021 году, составляет 1,25 млрд рублей, оператором является «Машпромлизинг».

Таким образом, в настоящее время в Зеленодольске строят четыре скоростных корабля – два для ХМАО и два для Татарстана. Сроки сдачи у них одинаковые – лето 2023 года. При этом первый «Метеор-2020» был спущен на воду уже летом этого года. «На сегодняшний день скоростные пассажирские суда на подводных крыльях «Метеор-2020» находятся на этапе достройки. Испытания готового судна запланированы на ноябрь 2022 года», – рассказали «Татар-информу» на предприятии.

В Татарстане метеоры планируется эксплуатировать на регулярных туристических маршрутах Казань – Свияжск и Казань – Тетюши Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Метеоры» будут ходить из Казани до Свияжска и Тетюшей, А-217 – до Кзыл-Байрака

Судно проекта А-217 уже построено и будет готово к эксплуатации к началу навигации 2023 года, отметили на заводе. Но его заказчик на данный момент не известен. «Решение принимается Министерством транспорта РТ», – уточнили на заводе.

Как удалось выяснить «Татар-информу», два судна проекта А-217 были построены на Заводе имени Горького еще в 2014 году, и изначально их отправили в Архангельск, чтобы испытать ледовые характеристики. Но Архангельская область в итоге корабли купить не смогла. В октябре этого года в СМИ сообщалось, что одно такое судно приобрело Самарское речное пассажирское предприятие, и в настоящий момент оно уже проходит эксплуатационные испытания на маршруте Самара – Рождествено, где впоследствии и будет работать, в том числе и в условиях ледовой обстановки. Второе судно, выходит, теперь покупает Татарстан.

Решать, на каких маршрутах задействовать скоростные пассажирские суда на подводных крыльях «Метеор-2020» и суда ледового класса проекта А-217, предстоит будущим эксплуатантам, «в зависимости от пассажиропотока на том или ином направлении», отметили на Заводе имени Горького. При этом, как рассказывал Тимур Никонов, в Татарстане метеоры планируется эксплуатировать на регулярных туристических маршрутах Казань – Свияжск и Казань – Тетюши (с заходом в Болгар), а судно проекта А-217 – на маршруте Казань – Кзыл-Байрак (с заходом в Студенец, Садовую, Нижний Услон, Печищи, Матюшино, Ташевку, Гребени и Шелангу).

Ренат Мистахов: «Последний «Метеор» был построен в Заводе имени Горького в 2004 году, хотя когда-то не верфях в Зеленодольске собирали по 12-13 крылатых речных «ракет» в год» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Правнук» советских «Метеоров»

Последний «Метеор» был построен в Заводе имени Горького в 2004 году, хотя когда-то не верфях в Зеленодольске собирали по 12-13 крылатых речных «ракет» в год, рассказывал глава корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

Почти после 20-летнего перерыва в конце июня этого года было спущен на воду новый метеор – судно проекта 03830, разработанного компанией «Си Тех». Модель можно было бы назвать «правнуком» легендарных советских метеоров проектов 342, 342Э и 342У, однако новое судно имеет с ними мало общего. Даже подводные крылья у него принципиально иной конструкции (во время разгона судно способно сразу вставать на передние и задние крылья, что существенно снижает расход топлива; корабли старых проектов предполагали постепенный подъем на крыло).

«Метеор-2020», рассчитанный на перевозку 122 пассажиров (в том числе 6 членов экипажа), способен плыть до 700 км без дозаправки. Длина судна составляет 36 метров, ширина – 11 метров, эксплуатационная скорость в тихой воде – 60-65 км/час. Продолжительность одного рейса, или автономность хода, до 13 часов. В качестве главных двигателей на судне установлены дизели совместного производства КАМАЗа с китайским концерном мощностью 883 кВт каждый (или по 1,2 тыс. лошадиных сил). Дополнены они V-образной реверс-редукторной передачей, соединенной между собой демпферной муфтой и карданным валом. Запуск главных установок – от электростартера, однако в дополнение в качестве вспомогательных на судне установлены еще и два дизель-генератора мощностью по 30 кВт каждый.

Новый метеор на 90-95% состоит из отечественных деталей. Проблемная часть – обеспечение навигационным и энергетическим блоками, которые поставлялись из Японии и Германии Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Более заметны для рядовых потребителей будут внешние отличия «Метеоров-2020» от кораблей советского образца. Так, здесь предусмотрен климат-контроль, каюта для экипажа и душ, по-новому спроектированы и грузовые отсеки для ручной клади (как в самолете, закрываются на дверцу). В носовой части – ходовая рубка и сервировочное помещение, в кормовой – отделение для мусора, помещение для крупногабаритного багажа и туалеты, а в центральной – сам пассажирский салон. Опять же, как и в самолетах и фирменных поездах РЖД, кресла в нем подключены к медиасерверу, с которого через Wi-Fi можно будет получить доступ к аудио- и видеоконтенту, а также к камерам, которые установлены по периметру корабля, что позволит наслаждаться пейзажами со всех сторон судна.

Новый метеор на 90-95% состоит из отечественных деталей. Проблемная часть – обеспечение навигационным и энергетическим блоками, которые поставлялись из Японии и Германии. Но эти вопросы проектировщики пообещали решить уже в ближайшее время.

Что касается судна проекта А-217, спроектированного питерской компанией «Агат Дизайн Бюро» и впервые спущенного на воду еще в 2014 году, то оно предназначено для перевозок 176 пассажиров на расстояния до 400 км. При длине 27,4 метра и ширине 5,6 метра такие корабли способны развивать скорость хода около 25 км/ч. Главная энергетическая установка состоит из двух дизель-генераторов марки TCD 2015V08M немецкой фирмы Deutz AG мощностью 410 кВт каждый (очевидно, в этой части проект также нуждается в импортозамещении). Это в отличие от «Метеоров-2020» не скоростное судно, зато за счет усиления на корпусе и винтах оно способно пройти через 20-сантиметровый лед на реке и использоваться при температуре от минус 25 до плюс 35 градусов.

На Заводе имени Горького уверены, что обновление гражданского флота – одна из стратегически важных задач, поставленных государством для предприятий судостроительной отрасли в последние годы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Интерес проявляют многие регионы»

По данным Завода имени Горького, интерес к приобретению «Метеоров-2020» сейчас проявляют многие регионы страны, в особенности Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Красноярский край, Самарская, Ульяновская и Саратовская области, а также Чувашская Республика. Однако потенциал рынка на предприятии оценивают аккуратно, не забывая, очевидно, о дороговизне новых кораблей. Что, в свою очередь, делает их практически недоступными для перевозчиков, не имеющих доступа к господдержке и лизинговым инструментам.

В то же время на предприятии уверены, что «обновление гражданского флота – одна из стратегически важных задач, поставленных государством для предприятий судостроительной отрасли в последние годы. Поэтому, безусловно, у страны есть потребность в новых проектах». Если говорить непосредственно о судах типа «Метеор-2020», то спрос на них будет зависеть от активности и заинтересованности региональных властей в двух направлениях. Первое – обеспечение социально значимых маршрутов, в частности в северных регионах (ХМАО, ЯНАО, Якутия и Красноярский край). Второе – межрегиональные туристические перевозки в регионах, расположенных вдоль крупных водных артерий.

«Метеоры-2020» должны стать основой туристического флота «Великого Волжского пути» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как ранее заявлял председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов, именно зеленодольские «Метеоры-2020» должны стать основой туристического флота «Великого Волжского пути», соглашение о создании которого было подписано между Татарстаном, Марий Эл, Чувашией, Самарской и Ульяновской областью этим летом. Сейчас по этим направлениям ходят устаревшие «Валдаи» и «Метеоры», а также прогулочно-экскурсионные суда других типов, но их возможности не могут закрыть и десятой части спроса потенциальных туристов. Проект, разработанный Госкомитетом по туризму РТ, предполагает строительство 27 судов проекта 03830 общей стоимостью 18,1 млрд рублей. Заказчиком может стать оператор «Великого Волжского пути», созданный всеми регионами-участниками. Такая госкомпания, очевидно, сможет привлечь и лизинговых операторов.

Однако у зеленодольского судна есть конкурент – нижегородские «Метеоры». Недавно, например, власти Ульяновской области заявляли о намерении закупить несколько судов именно в Нижнем Новгороде и поставить их на новые маршруты, которые свяжут Казань с Ульяновском и Самарой. Как отмечал ранее Ренат Мистахов, «Метеоры-2020» по многим параметрам лучше нижегородских: «Расход топлива у нас меньше. Мы выходим на 180 литров, а в Нижнем Новгороде расход 280 литров, то есть на 100 литров больше. Еще у нас ширина 11 метров, а у них ширина – 9 метров». Но и стоят они дороже.

Доля гражданской продукции в общем портфеле заказов Завода имени Горького сейчас составляет около 15% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завод готов поставлять метеоры за рубеж

«Строительная программа» по «Метеорам-2020» и судам проекта А-217 будет сформирована «с учетом существующей потребности регионов и по результатам участия предприятия в соответствующих конкурсных процедурах на выбор завода-строителя», рассказали «Татар-информу» на Заводе имени Горького.

Что касается иностранных заказчиков, то на Зеленодольском предприятии уверены: суда проекта 03830 обладают рядом преимуществ относительно уже существующих скоростных пассажирских судов, и отвечают всем международным требованиям по комфортности и безопасности.

«В настоящее время предприятие обладает специально оборудованными производственными площадями, высококвалифицированными специалистами и готово выполнить полный цикл работ, связанных с постройкой гражданских судов. Поэтому, если будет заинтересованность у инозаказчика и будут заказы, мы готовы делать корабли на экспорт», – рассказали на заводе.

Кстати, доля гражданской продукции в общем портфеле заказов Завода имени Горького сейчас составляет около 15% и «задачи по увеличению данного показателя присутствуют в общей стратегии развития предприятия».