Топилин: Сделаем всё, чтобы представить интересы Татарстана на достойном уровне

Депутаты Государственной Думы России от Татарстана продолжат работу над тем, чтобы интересы республики были учтены на федеральном уровне. Об этом заявил «Татар-информу» председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

«Сейчас мы работаем в Госдуме над формированием федерального бюджета. Будем делать всё возможное, чтобы интересы Татарстана были представлены традиционно — на достойном уровне. Ведь результат этих действий — финансирование строительства и ремонта школ, детских садов, дорог, больниц и многих других объектов, которые улучшают жизнь наших людей», — сказал парламентарий.

Топилин сообщил, что сегодня состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с сенаторами и депутатами Госдумы от Татарстана. «Такому формату работы много лет: каждый депутат отвечает за определенные направления работы, благодаря чему республика получает федеральные ресурсы и средства», — подчеркнул он.

По словам депутата, Раис республики сделал акцент на участии Татарстана в новых национальных проектах. Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил запустить пять нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России».

Парламентарий отметил, что на основе обращений жителей республики разработано немало федеральных законопроектов. Например, сейчас идет работа над законопроектом, который поможет жителям отдаленных и малонаселенных территорий снимать деньги с банковской карты и вносить их на нее. «Банкоматы и отделения банков есть далеко не везде. Правительство РФ поддержало законопроект, поэтому постараемся принять его уже в осеннюю сессию», — уточнил он.