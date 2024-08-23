Топилин: Сельчанам упростят снятие средств и пополнение банковских карт

В России разработан законопроект об упрощении снятия средств и пополнения банковских карт в сельской местности. Ожидается, что его примут уже в осеннюю сессию, рассказал в телеграм-канале «Восьмой созыв» депутат Государственной Думы от Татарстана, председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин.

По его словам, подобные обращения нередко звучат во время приемов населения. Часто жители сел и деревень не могут своевременно снять деньги с банковской карты или пополнить ее баланс из-за отсутствия поблизости банкоматов и отделений банков.

«Чтобы помочь людям вместе с Банком России и профильными учреждениями разработали проект федерального закона с новым „легким“ форматом обслуживания: выдача наличных денег в торгово-сервисных предприятиях (ТСП), к примеру в продуктовых магазинах, одновременно с покупкой», — рассказал депутат.

Чтобы предоставлять такую услугу, торгово-сервисное предприятие должно заключить договор с банком, получив статус платежного агента. При этом кредитные организации будут не только помогать в осуществлении таких операций, но и контролировать работу агента.

«Сейчас зачастую предприниматели, ведущие деятельность в сельской местности, отдаленных и малонаселенных территориях, используют патентную систему налогообложения. В то же время такой вид налогообложения нельзя использовать при оказании кредитных и иных финансовых услуг, что ограничивает возможности торговых точек предоставлять услуги по снятию наличных», — заметил Топилин.

Таким образом, планируется разрешить торговым точкам, в которых можно снять наличные или внести их на банковский счет, применять патентую систему. Однако нововведение будет касаться лишь ТСП в сельской местности.

Проект уже получил одобрение со стороны Правительства.