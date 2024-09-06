Минниханов депутатам от РТ: Надо максимально привлекать федеральные средства

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с сенаторами РФ и депутатами Государственной Думы РФ, избранными от республики. В беседе, которая прошла в Доме Правительства РТ, также приняли участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, главы министерств и ведомств региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов в своем выступлении проанализировал сложившуюся в Татарстане социально-экономическую ситуацию и заметил, что, несмотря на беспрецедентные санкции, региону удалось сохранить положительную экономическую динамику.

«Наша задача — обеспечить дальнейшую устойчивую динамику роста. От этого напрямую зависит качество жизни наших граждан. В частности, необходимо максимально привлекать в экономику федеральные средства, в том числе в рамках реализации национальных проектов. Депутатам совместно с нашими министерствами следует курировать вопросы реализации в Татарстане инфраструктурных проектов. Здесь должна быть синхронная работа с федеральными коллегами. Нужно проработать вопрос увеличения финансирования строительства социальных объектов из федерального бюджета. Требует внимания и вопрос обновления общественного транспорта, пассажирского речного флота», — охарактеризовал общий вектор работ и отдельные частные моменты Раис РТ.

Руководитель республики также поблагодарил парламентариев за поддержку участников специальной военной операции и их семей. По его мнению, развитие Татарстана и страны в целом «во многом зависит от действий наших бойцов, которые сражаются за суверенитет, безопасность государства и его мирное будущее». «Необходимо продолжить поездки в зону СВО для решения вопросов наших ребят», — добавил в связи с этим он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, Минниханов заметил, что депутатским рабочим группам следует чаще посещать предприятия Татарстана, встречаться с трудовыми коллективами, активно содействовать в привлечении господдержки на федеральном уровне.

Раис Татарстана напомнил, что одна из основных задач депутатского корпуса — решение насущных проблем населения. «В вашей работе важен прямой контакт с людьми: встречи с избирателями, работа с обращениями, решение наиболее наболевших вопросов граждан. Следует учитывать пожелания людей в своей текущей деятельности. Все мы работаем в интересах республики, в интересах татарстанцев!» — подчеркнул он.

Вспомнил Рустам Минниханов и о выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва, которые пройдут 8 сентября, призвав всех принять участие в голосовании. Он поблагодарил депутатов за активную работу в избирательных округах, а Председателя Госсовета Фарида Мухаметшина — за координацию работы парламентариев всех уровней, реализацию гуманитарных акций и социальных инициатив.

В свою очередь сам Фарид Мухаметшин остановился на вопросах реализации законодательных инициатив. В общей сложности за время работы Государственного Совета VI созыва депутаты подготовили 21 законодательную инициативу, четыре из них, в том числе по самообложению на части территорий муниципалитета, стали федеральными законами.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сейчас на рассмотрении в нижней палате Федерального Собрания находятся три законодательные инициативы от Татарстана. Речь идет о законопроектах о внесении изменений в КоАП о повышении административных штрафов за нарушение правил охоты, об ограничении доступа к информации в интернете, выражающей неуважение к госсимволам субъектов, и об отходах производства и потребления. Еще ряд предложений находятся на разных стадиях обсуждения в Совете законодателей России.

«Прошу еще раз с заинтересованными ведомствами внимательно посмотреть, оценить перспективы, возможно, внести предложения по их дальнейшему продвижению», — обратился к депутатам политик.

Особое внимание депутатов Мухаметшин обратил на необходимость держать на контроле наказы граждан, поступившие в ходе прошедших избирательных кампаний. Всего поступило 5457 наказов.

«От выполнения поставленных задач зависят устойчивость и сбалансированность бюджета, исполнение социальных обязательств. Актуальными остаются поддержка реального сектора, малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей, вопросы соцзащиты населения, в том числе — семей участников СВО», — перечислил он.

Подробно об участии Татарстана в реализации федеральных государственных и целевых программ по итогам первого полугодия текущего 2024 года рассказал вице-премьер-министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Он, в частности, упомянул, что республика в этом году участвует в 27 государственных программах, 13 национальных и 50 региональных проектах.