Топилин про атаку в Татарстане: Главное, люди живы, а нацисты просто показывают свое лицо

Депутат Госдумы Федерального собрания РФ Максим Топилин заявил, что нацисты показали свое лицо, атаковав БПЛА предприятия в Татарстане.

«Мы, конечно, и так все знали, но теперь вот еще одно доказательство: сегодня утром предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске атаковали беспилотники», - написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что люди живы – это самое главное.

«Пострадали шестеро человек, из которых три уже отпущены домой. По инфраструктуре серьезных разрушений нет», - пишет он в посте.

Топилин подчеркнул, что цель таких атак одна - запугать людей и посеять в обществе панику. Однако депутат убежден, что врагам не запугать Россию.

«Наши люди прошли Великую Отечественную войну, а сейчас смело стоят и будут стоять перед этим явлением», - пишет депутат.

Напомним, утром 2 апреля на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака БПЛА. Гендиректор Особой экономической зоны «Алабуга», депутат Госсовета РТ Тимур Шагивалеев уже заявлял, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО.