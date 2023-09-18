Топилин предложил поддержать инициативу Минниханова новым законом

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Максим Топилин предложил подготовить проект закона об экспериментальном режиме патентного и налогового законодательства в Татарстане. Таким предложением он поделился в своем telegram-канале, комментируя послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ.

Идея депутата от Татарстана связана с объявленным Раисом РТ Года научно-технологического развития. Закон, по мнению Топилина, позволит моментально внедрять новые научные разработки в экономику.

«Сколько копий сломано в связи с пробуксовкой внедрения многочисленных научных разработок в промышленное производство! И это тормозит развитие и прорывы в нашей экономике», – пишет Топилин.

Он добавил, что для достижения технологического суверенитета за счет научно-технического прогресса важно активное участие бизнеса, вузов, правительства.

Топилин также отметил, что Рустам Минниханов в своем послании определил точки развития республики на новый год и подвел итоги уходящего. Так, республика устояла перед новым вызовами: экономика региона стабильна, находит новых партнеров и развивает новые направления, к примеру, со странами Ближнего Востока. Он сделал акцент на развитии исламского банкинга.

«Традиционно на Послание Рустам Нургалиевич приглашает и благодарит лучших учителей, лучших представителей рабочих профессий, лучших медицинских работников, лучших селян. В этом году на Послании были и ребята, служившие в зоне СВО. Низкий поклон и огромная благодарность каждому, кто профессионально и честно выполняет свой долг», – написал Топилин.

«Планы намечены. Как депутат от Татарстана буду отстаивать интересы региона в Госдуме», – резюмировал он.

О том, как акценты в послании сделал Раис Татарстана Рустам Минниханов, читайте в материале «Татар-информа».