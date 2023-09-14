Сквозь призму СВО: какие акценты сделал Минниханов в послании Госсовету

В бурные времена важно спокойствие и уверенность в своих действиях. И Раис Татарстана продемонстрировал эти качества

Фото: rais.tatarstan.ru

Под светом СВО

Это послание интересно тем, что оно проходит на фоне очень непростых исторических событий. И Татарстан не находится на периферии, а, напротив, активно участвует в этих процессах. В бурные времена важно спокойствие и уверенность в своих действиях, исходящие от лидера татарстанцев. И Раис Татарстана продемонстрировал эти важные качества сегодня сполна.

Большое развитие в послании получила тема СВО, что неудивительно – это сквозная, охватывающая буквально все стороны нашей сегодняшней жизни тема. Так или иначе, почти все части послания были пронизаны этой темой если не прямо, то косвенно.

Рустам Минниханов заявил о серьезных вызовах, с которыми столкнулась наша страна, но тем не менее, мы достойно с ними справляемся. Раис Татарстана чеканно произносит: «Мы доказали – нас не сломить!». Каждый день на передовой наши солдаты и офицеры самоотверженно выполняют свой воинский долг – вот о чем следует помнить.

Это послание интересно тем, что оно проходит на фоне очень непростых исторических событий Фото: rais.tatarstan.ru

Объем гуманитарной помощи от республики на сегодняшний день превысил 4 тысячи тонн. В основном, эти объемы идут в подшефные города – Лисичанск и Рубежное. Кроме того, республика обеспечивает снаряжением и техникой все подразделения, сформированные в Татарстане.

Минниханов отдельно подчеркнул важность заботы о всех участниках СВО и их семьях, в особенности о семьях погибших. Мы в огромном долгу перед ними, наша священная обязанность никогда про это не забывать.

С трибуны не раз и не два прозвучали искренние слова благодарности и поддержка солдатам и офицерам, самоотверженно выполняющим свой воинский долг, сотрудникам иных силовых структур, задействованных в СВО.

С трибуны не раз и не два прозвучали искренние слова благодарности и поддержка солдатам и офицерам Фото: rais.tatarstan.ru

Раис ушел от сухого технократического стиля послания. Он лично обращался к приглашенным в зал заседаний выдающимся татарстанцам – здесь и участники СВО, волонтеры, учителя, сельские труженики, талантливые школьники… В их адрес выражалась благодарность, звучали теплые слова. И смотрится это очень душевно.

Год НТР

Следующий год в Татарстане объявлен годом научно-технологического развития – логичное и не вызывающее вопросы решение. Все это идет в русле заявленной Владимиром Путиным задачи достижения Россией технологического суверенитета. Импортозамещение, достижение технологической независимости в условиях введенных против нашей страны санкций, эмбарго и прочих ограничений – это вопрос сохранения достигнутого страной технологического уровня не только в гражданской жизни, но и в военно-технической сфере. А также серьезный задел для дальнейшего развития.

Следующий год в Татарстане объявлен годом научно-технологического развития Фото: © «Татар-информ»

Здесь роль науки, особенно прикладного характера и роль технологий возросла многократно. Необходимо, чтобы разработки наших ученых не оставались в лабораториях и кабинетах, на их основе нужно создавать новые производства, ведь в республике для этого есть вся необходимая инфраструктура: технополисы, технопарки, IT-парки, особые экономические зоны. Должно быть максимальное использование потенциала образовательных учреждений с акцентом на инженерно-технические, IT и прочие высокотехнологичные специальности. Должно стать аксиомой сотрудничество предприятий, науки и вузов с целью развития новых профессиональных компетенций.

Экономические итоги, цели и задачи

Рустам Минниханов с удовлетворением отметил, что экономика республики, как и России в целом, стабильна и устойчива к внешним вызовам. Основные показатели социально-экономического развития в текущем году демонстрируют положительную динамику.

Отмечены компании Татарстана, демонстрирующие успехи в технологическом развитии – «Татнефть» (ТАНЕКО), СИБУР, КАМАЗ, «Соллерс», Зеленодольский завод им. Горького, ПОЗИС, Казанские авиа- и вертолетный заводы, ЕЛАЗ, РИАТ, «Раритэк», «Казаньсельмаш», ICL, «ЭлектроОптима», КМПО, АЛНАС. «Газпром» – стратегический партнер республики.

Экономика республики, как и России в целом, стабильна и устойчива к внешним вызовам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана заявил о необходимости мобилизации всех ресурсов для выполнения поставленной Путиным задачи формирования экономики предложения. Экономика предложения – это такая экономическая теория, согласно которой для борьбы с инфляцией необходимо увеличить предложение товаров, а для стимулирования их производства необходимо увеличить капиталовложения и снизить налоги.

Разумеется, при разгулявшейся инфляции и необходимости поддержания набранных темпов экономического роста подобная теория и предлагаемые ею рецепты кажутся как никогда актуальными. В Татарстане есть все условия для активного участия в реализации экономики предложения, прежде всего, передовая научно-исследовательская и промышленно-производственная база.

Аграриям в этом году пришлось очень непросто, но они справились Фото: © Салват Камалетдинов / «Татар-информ»

Традиционно большой блок был отдан сельскому хозяйству, но к традициям добавилась и форс-мажорная летняя засуха. Аграриям в этом году пришлось очень непросто, но они справились. Например, удалось собрать урожай в 3,7 млн тонн урожая зерновых, вопреки неблагоприятным погодных условиям. Также ожидается сбор более 1,5 млн тонн сахарной свеклы, не менее 800 тыс. тонн картофеля и 300 тыс. тонн овощей. Это позволяет полностью обеспечить население продуктами питания. Раис Татарстана предостерег ряд руководителей районов республики о недопустимости снижения поголовья скота – эта проблема взята на особый контроль.

Неожиданным был большой акцент на партнерских (исламских) финансах. Сейчас они выступают как альтернатива закрытым для России западным финансовым рынкам. Судя по всему, в Татарстане делают серьезные ставки на успешную реализацию эксперимента по внедрению элементов исламского финансирования в финансовую сферу страны.

Неожиданным был большой акцент на партнерских (исламских) финансах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще один новый акцент – антитеррористическая защищенность предприятий. Предупрежден, значит вооружен. Такого в прошлом послании не было. Мы видим атаки на промышленную инфраструктуру страны и должны быть к готовы к отражению агрессии. Поднят вопрос о формировании отдельной государственной программы по этой тематике.

Логистика, туризм, форумы и индустрия форумов

Минниханов говорил с трибуны о том, как в республике реализуются крупные федеральные инфраструктурные проекты, которые позволят создавать новые логистические маршруты, соединяющие регионы Поволжья, Центральной России и Урала. Все это положительно скажется на развитии межрегиональной кооперации. В первую очередь, речь идет о том, что уже в текущем году будет запущено движение по трассе М12 и новому 3-х километровому мосту через Волгу, который обеспечит южный обход Казани.

В республике реализуются крупные федеральные инфраструктурные проекты, которые позволят создавать новые логистические маршруты Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Раис Татарстана не без удовольствия отметил, что в Татарстан стремится все больше и больше туристов. В текущем году их количество превысит 4 млн человек. Можно увеличить турпоток еще больше, но для этого требуется увеличение количества загородных объектов отдыха – глэмпингов, автокемпингов, современных баз отдыха, а также создание инвестплощадок для строительства новых гостиниц в туристических центрах республики.

Особо было отмечено о планах по проведению в Татарстане самых разнообразных форумов, саммитов и прочих масштабных коммуникационных мероприятий. Самое главное в 2024 году, разумеется, – саммит глав государств БРИКС и БРИКС+ с участием более 20 лидеров стран. Это событие мирового значения. В рамках этого саммита пройдет большое количество мероприятий, в том числе мультиспортивные игры БРИКС. В следующем году будет Международный экономический форум KazanForum. А еще и Игры Будущего, новый бизнес-форум «РОСТКИ», ориентированный на развитие связей с Китаем и другие спортивные и коммуникационные мероприятия… Следующий год будет крайне насыщенным для сложившейся в Татарстане индустрии форумов.

Особо было отмечено о планах по проведению в Татарстане самых разнообразных форумов, саммитов и прочих масштабных коммуникационных мероприятий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Есть над чем поразмыслить. Главное – видение будущего республики на ближайшую перспективу задано, заслуги татарстанцев отмечены, заряд для новых дел и свершений получен. Без бергэ, без булдырабыз!