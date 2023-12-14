Топилин о просьбах, связанных с СВО: Большинство обращений вызвано проблемами с выплатами

Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большинство обращений, поступающих от граждан в связи со специальной военной операцией, вызвано проблемами с выплатами. Об этом рассказал «Татар-информу» председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин, представляющий в нижней палате парламента Татарстан.

«Вопрос о СВО — один из самых актуальных и на „Прямой линии“ Президента, и на моих приемах граждан. Сегодня в ходе „Прямой линии“ ведущие отметили, что СВО — главная тема: вопросы поступают как от военнослужащих, так и от их близких», — констатировал парламентарий.

«Я как депутат от Татарстана также получаю обращения по этой теме и могу сказать, что большинство из них — это выплаты. Большинство обращений достаточно оперативно удается решить при обращении в Главную военную прокуратуру, Министерство обороны России, Минтруд и Социальный фонд России», — пояснил собеседник агентства.

«Отмечу, что также по итогам обращений, [поступивших] ко мне по теме СВО в Татарстане, в Госдуме были созданы и по всей стране уже действуют законы, согласно которым мобилизованные предприниматели могут продолжать вести свою деятельность, а вдовы и вдовцы военных, погибших в зоне СВО, будут получать соцподдержку, в том числе ежемесячную выплату, вне зависимости от состава их семьи», — заключил парламентарий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что лидирующей темой «Прямой линии» Президента РФ Владимира Путина заявлена спецоперация. В ходе нее российский лидер сообщил, что боевые действия будут продолжаться до достижения заявленных целей.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Решение о ее начале принял Президент России Владимир Путин.