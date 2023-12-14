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Общество 14 декабря 2023 12:17

Лидирующей темой обращения Путина заявлена спецоперация

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Лидирующей темой обращения Путина заявлена спецоперация
Фото: кадр с прямой трансляции

Лидирующей темой обращения Президента Владимира Путина станет спецоперация – именно этой теме были посвящены множество вопросов, как от самих военных, так и от их семей.

Ведущие рассказали, что на прямую трансляцию Путина обращения собирались 2 недели, были просмотрены тысячи страниц, посмотрены миллионы роликов.

«На миллионы вопросов ответить будет физически сложно, но лидирующей темой станет спецоперация. Пишут нам и военные, и их родственники. Выплаты, удостоверения, снабжение – сегодня мы обстоятельно обо всем об этом поговорим», – заявил ведущий.

Также прозвучат и «народные» вопросы – про ЖКХ, спорт и другие.

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#прямая линия с Владимиром Путиным
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