news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 30 сентября 2026 15:17

Топилин и Морозов сохранили посты председателей комитетов в обновленной Госдуме

Читайте нас в

Депутаты от Татарстана Максим Топилин и Олег Морозов сохранили посты председателей комитетов по экономической политике и контролю соответственно в Государственной Думе ФС РФ нового, IX созыва. Такое решение парламентарии приняли на первом заседании обновившейся нижней палаты Федерального Собрания.

В Государственной Думе предыдущего, VIII созыва Топилин и Морозов руководили теми же самыми комитетами.

По словам Максима Топилина, его задача на посту председателя комитета – работать над совершенствованием законодательства в сфере экономики, стимулирования инвестиций, поддержки отечественного производителя, создании условий для стабильного роста экономики.

«Для этого необходимо в том числе оперативно реагировать на любые вызовы, принимать выверенные законы в открытом диалоге с участниками рынка и гарантировать экономическую и социальную стабильность государства», – добавил он.

Подробнее о том, кто представляет Татарстан в Госдуме IX созыва, читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
Команда Татарстана: кто получил 13 мандатов в Госдуме нового созыва
Команда Татарстана: кто получил 13 мандатов в Госдуме нового созыва
#Максим Топилин #Олег Морозов #госдума рф #выборы в госдуму рф #Выборы-2026
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октября

Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октября

30 сентября 2026
Мухаметшин: Проект «ПолитЗавод» стал карьерным лифтом для инициативной молодежи

Мухаметшин: Проект «ПолитЗавод» стал карьерным лифтом для инициативной молодежи

30 сентября 2026
Новости партнеров