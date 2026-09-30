Топилин заявил, что единороссы получили колоссальный мандат доверия от граждан

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» / Григорий Надток, пресс-служба Максима Топилина

«Единая Россия» создала фракцию и выдвинула кандидатов на руководящие посты в Государственной Думу ФС РФ IX созыва. В состав депутатского объединения «ЕР» в нижней палате Федерального Собрания вошли 350 депутатов, руководителем фракции стал Дмитрий Кобылкин, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

Задачей «Единой России» глава фракции назвал работу на благо граждан страны и общей Победы. «Тот высокий результат, который мы получили, а это 38 млн голосов, что на 10 млн больше, чем в 2021 году, ко многому нас обязывает. Мы не имеем права подвести ни Президента, ни наших избирателей», – заявил он.

Первыми заместителями руководителя фракции стали Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин. На должности заместителей руководителя фракции определены Иван Квитка, Роман Любарский и Адальби Шхагошев, Александр Борисов, Виктор Селиверстов. Должности заместителей руководителей фракции по направлениям заняли Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Дмитрий Афанасьев, Денис Кравченко, Дарья Лантратова и Жанна Рябцева.

Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев заметил, что состав фракции «ЕР» в Госдуме позволит решать задачи любого масштаба. По его мнению, от того, как будет организована ее работа, зависит, насколько точно удастся воплощать вопросы избирателей в конкретные, компетентные и сбалансированные решения.

«Я рассчитываю, что в новом IX созыве партия и фракция будут работать как единый слаженный механизм. Нормативная основа такого взаимодействия заложена в уставе нашей партии и будет зафиксирована внутрифракционными документами. Ни один документ не заменит самое главное – наш собственный настрой и готовность к долгосрочной плодотворной работе, в которой мы действуем, как единое целое. Партия и фракция должны взаимно дополнять друг друга, быть эффективным инструментом для реализации курса Президента, интересов наших избирателей», – выразил уверенность он.

По решению депутатов фракции «Единой России» на должность Председателя ГД решено снова выдвинуть Вячеслава Володина. Ранее его кандидатуру Президенту Владимиру Путину предложил Председатель партии Дмитрий Медведев, и тот поддержал инициативу.

Фракция «ЕР» также выдвинула кандидатов в руководящий состав Госдумы – их ранее определили на совместном заседании бюро Высшего и Генерального советов партии. Должность первого зампреда Госдумы займет Ирина Яровая, посты вице-спикеров – Виктория Абрамченко, Владимир Васильев, Алексей Гордеев, Александр Жуков, Анна Кузнецова и Виталий Савельев.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам возглавит Андрей Макаров, Комитет по энергетике – Николай Шульгинов, Комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников, Комитет по обороне – Владимир Касатонов, Комитет по уголовному и административному законодательству – Юрий Петров, Комитет по просвещению – Ирина Белых, Комитет по молодежной политике – Владислав Головин, Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи – Сергей Боярский.

Два представителя «Единой России» от Татарстана также возглавили комитеты: Олег Морозов будет руководить Комитетом по контролю, Максим Топилин – Комитетом по экономической политике. В предыдущем созыве они также руководили этими комитетами.

«Первое заседание фракции „Единая Россия“ в Государственной Думе IX созыва заложило прочный фундамент для работы всего парламента. Наша фракция численностью 350 депутатов получила колоссальный мандат доверия от граждан. Это накладывает на нас огромную ответственность. В центре нашего внимания – защита социальных прав граждан, выполнение народной программы партии, поддержка наших бойцов в зоне СВО», – сказал Максим Топилин.

Парламентарий упомянул и задачи, которые стоят перед ним и его коллегами по комитету. «Задача на посту председателя комитета – работать над совершенствованием законодательства в сфере экономики, стимулирования инвестиций, поддержка отечественного производителя, создание условий для стабильного роста экономики. Для этого необходимо в том числе оперативно реагировать на любые вызовы, принимать выверенные законы в открытом диалоге с участниками рынка и гарантировать экономическую и социальную стабильность государства. Работа предстоит масштабная, и мы к ней полностью готовы», – заверил он.

На должность председателя Комитета по культуре фракция выбрала Ольгу Казакову, по транспорту – Евгения Москвичева, по промышленности и торговле – Владимира Гутенева, а по строительству и ЖКХ – Сергея Пахомова.

Комитет по делам национальностей возглавит Владимир Иванов, по физической культуре и спорту – Олег Матыцин, по безопасности и противодействию коррупции – Василий Пискарев, по международным делам – Петр Толстой, по региональной политике и местному самоуправлению – Ирина Гусева, по цифровому развитию и искусственному интеллекту – Александр Сидякин.

Помимо прочего, «Единая Россия» определила председателей комиссий Госдумы. Это Виктор Пинский – по регламенту и обеспечению деятельности ГД, Валентина Терешкова – по вопросам депутатской этики, Эрнест Валеев – по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам.