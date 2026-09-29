Команда Татарстана: кто получил 13 мандатов в Госдуме нового созыва

Определились все тринадцать депутатов, которые будут представлять Татарстан в Государственной Думе нового созыва. Завтра она уже соберется на первое заседание. Кто вошел в команду республики в российском парламенте — в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: duma.gov.ru

Интрига с персонами депутатов

С теми, кто будет представлять Татарстан в Госдуме нового созыва, было не все ясно даже после подведения итогов выборов. А все потому, что у депутатов, избранных по федеральному партийному списку, есть право подать письменное заявление об отказе от получения депутатского мандата. После этого высший руководящий орган политической партии решает, кому именно достанется освободившийся мандат. При этом кандидат должен быть из того же федерального списка и, как правило, из той же региональной группы, что и отказавшийся от мандата.

Напомним, что в региональную группу федерального списка кандидатов «Единой России» по Республике Татарстан на выборах в Государственную Думу IX созыва в 2026 году было включено 15 кандидатов. Возглавила этот список так называемая первая тройка: Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, генерал-полковник, Герой России Александр Лапин и министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Кроме них, в татарстанскую региональную группу вошли депутат Госдумы Айдар Метшин, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, начальник управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов, депутаты Госдумы Ирек Богуславский, Рустам Калимуллин, Руслан Гаджиев, депутат Госсовета РТ и участник СВО Эдуард Шарафиев, депутат Госдумы Анатолий Иванов, гендиректор «Ак Барса», депутат Госсовета РТ Иван Егоров и член Общественной палаты РФ Ольга Павлова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Итоги выборов

Обращаем внимание, что выборы в Госдуму проходили не только по федеральным партийным спискам, но и по одномандатным округам – это так называемая смешанная избирательная система. С одномандатниками как раз послевыборной интриги с отказами не было – у них нет права сразу отказаться от мандата.

25 сентября на сайте ЦИК РФ было опубликовано постановление «Об общих результатах выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ девятого созыва». Победителями по одномандатным округам в нем указаны: в Приволжском округе № 31 – Илья Вольфсон, в Московском округе № 32 – Руслан Юсупов, в Нижнекамском округе № 33 – Олег Морозов, в Набережночелнинском округе № 34 – Альфия Когогина, в Альметьевском округе № 35 – Марсель Шайдуллин, в Центральном округе № 36 – Марат Нуриев.

Из этих шести депутатов только Руслан Юсупов представляет ЛДПР, остальные пять – «Единую Россию». Справедливости ради стоит отметить, что «Единая Россия» не выставляла своего кандидата против Руслана Юсупова на выборах в Московском избирательном округе.

Теперь о победителях голосования по партийным спискам. По федеральному избирательному округу от «Единой России» в том же постановлении были указаны Рустам Минниханов, Александр Лапин, Эльмира Зарипова, Айдар Метшин, Максим Топилин, Зявдат Салихов. Таким образом, татарстанская региональная группа «Единой России» получила шесть мандатов.

Но не только «Единая Россия» и ЛДПР получили представительство от Татарстана в Госдуме. От «Новых людей» прошел Амир Хамитов, депутат Госдумы прошлого созыва, который был первым номером в объединенной группе Татарстана и Марий Эл в партийном списке. Таким образом, в Госдуму РФ от Татарстана прошли кандидаты от трех партий.

К сожалению, татарстанец Артем Прокофьев, который представлял республику в Госдуме прошлого, VIII созыва, не переизбрался в новый созыв нижней палаты парламента. Прокофьев возглавлял региональный список КПРФ в Татарстане, но из-за низкого результата партии по федеральному избирательному округу не смог пройти в новую Госдуму по региональному списку.

Отказ тройки лидеров списка единороссов

С самого начала было понятно, что, например, Раис Татарстана Рустам Минниханов после выборов откажется от полученного мандата, а в «Единой России» будут определять, кому его передать, исходя из региональной части федерального партийного списка.

Предсказуемым был и отказ от получения мандата министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмиры Зариповой. Она блестяще руководит своим министерством, и ее управленческие усилия гораздо нужнее здесь, в нашей республике.

Во время оглашения послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету республики прозвучала кадровая сенсация, уже облетевшая все СМИ страны, – назначение Героя России генерал-полковника Александра Павловича Лапина куратором по вопросам поддержки участников СВО в статусе вице-премьера республики. В результате мандат Александра Лапина освободился.

Ранее многим казалось, что он продолжит свой путь в Госдуме. Но боевой и жизненный опыт генерала Лапина оказался чрезвычайно востребован в Татарстане – там, где он, собственно, и родился. Такое назначение, помимо усиления работы в республике по поддержке участников СВО, наглядно подтверждает слова Президента России Владимира Путина о том, что участники СВО – это новая элита России.

Таким образом, вся тройка лидеров списка «Единой России» отказалась от получения депутатских мандатов.

Согласно порядку замещения освободившиеся депутатские мандаты переходят другим кандидатам, следующим по списку в соответствующей региональной группе. Официальное решение о передаче вакантных мандатов конкретным кандидатам принимает Центризбирком РФ.

Кому перешли освободившиеся мандаты

Три освободившихся мандата переходят к другим кандидатам из татарстанской региональной группы федерального списка «Единой России». Ими стали депутаты Госдумы прошлого созыва Ирек Богуславский, Руслан Гаджиев и Анатолий Иванов.

Таким образом, Татарстан в Госдуме нового созыва будут представлять тринадцать депутатов от трех политических партий:

«Единая Россия»

Илья Вольфсон Олег Морозов Альфия Когогина Марсель Шайдуллин Марат Нуриев Айдар Метшин Максим Топилин Зявдат Салихов Ирек Богуславский Руслан Гаджиев Анатолий Иванов

ЛДПР

Руслан Юсупов

«Новые люди»

Амир Хамитов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Напутствие от лидера республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Госсовету республики дал напутствие новым депутатам от Татарстана.

«Рассчитываю, что совместная работа народных избранников позволит и дальше отстаивать интересы республики, доносить позицию наших избирателей по актуальным вопросам, а также решать проблемы и запросы граждан, опираясь в том числе на поступившие в ходе кампании наказы и предложения.

Крайне важно команде Татарстана – вне зависимости от политических предпочтений – работать слаженно в интересах повышения качества жизни и благополучия населения», – напутствовал Рустам Минниханов новую «Команду Татарстана» в Госдуме девятого созыва.