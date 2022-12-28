Только один глава обогнал Минниханова в национальном рейтинге губернаторов по итогам года

В национальном рейтинге губернаторов по итогам 2022-го года Президент Татарстана Рустам Минниханов занял второе место, уступив только главе Москвы Сергею Собянину. Результаты исследования, посвященного оценке деятельности глав субъектов России, опубликовал центр информационных коммуникаций «Рейтинг» на основе заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Третье место в рейтинге занял глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Также в первой пятерке лидеров – губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Московской области Андрей Воробьев.

Минниханов находился в пятерке лидеров «Национального рейтинга» течение всего года, отмечают эксперты. Так, в начале 2022-го Татарстан отметился в федеральной повестке, когда республика предложила себя в качестве центра по контролю над криптовалютами. «Президент РФ Владимир Путин в тот же день поручил правительству России и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам, из чего стало ясно, что татарстанские власти угадали со своим выступлением», – отмечается в исследовании.

Также Президент Татарстана «набирал очки», принимая у себя в регионе федеральных чиновников, отмечают эксперты. В их числе – глава Минпромторга Денис Мантуров, экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и другие. Власти Татарстана «адекватно» отреагировали на внешнеполитические сложности – в частности, в республике начал работать оперштаб по обеспечению устойчивого развития экономики, добавили эксперты.

Напомним, ранее Минниханов неоднократно лидировал в национальном рейтинге губернаторов.