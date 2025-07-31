«Только не плакать»: в Челнах на передовую проводили бойца с позывным Банкир

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Слезы сквозь улыбку, домашние угощения и сильные слова напутствия – так провожали на передовую военнослужащего из Набережных Челнов. Боец с позывным Банкир вернулся из краткосрочного отпуска и снова отправляется в зону СВО. Он пообещал своим родным, соседям и друзьям: обязательно приедет снова – живой и здоровый.

Банкир провел в отпуске две недели. За это время он успел не только отдохнуть, но и завершить все личные дела, встретиться с родными, выспаться и, главное, набраться положительных эмоций. В дорогу он взял только самое необходимое, а мама собрала ему гостинцы – домашние треугольники, огурцы и помидоры, выращенные на даче.

«Приятно, что в отпуск отпустили, что успел отдохнуть. Все родственники приехали, соседи вышли провожать. Очень приятно», – поделился Банкир.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В день отъезда с бойцом простились его мама и папа, тетя, дядя и двоюродный брат. Родные не скрывали тревоги, ведь ночь перед дорогой прошла почти без сна – много говорили, старались быть вместе.

«Я уверена: все у него будет хорошо. Он вернется живым и здоровым. Я как мама молюсь и днем, и ночью. Материнская молитва – она сильная», – говорит Валентина, мама военнослужащего.

Отец бойца Радик не скрывает волнения: «Эту ночь тоже толком не спали. Переживаем. Желаем ему и его друзьям всего наилучшего».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Во двор дома 46/11, где живет семья бойца, пришли соседи. Все старались держаться, как позже признались, – чтобы не ранить уходящего бойца.

«Плакали, но отворачивались, вытирали слезы и поворачивались к нему с улыбкой – чтобы знал: мы тоже сильны духом», – рассказала Наталья Удальцова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Ждем. С матерью каждый день выходим, спрашиваем: как он там?» – добавила соседка Нурия Ахметова.

«Грустно, что приезжают редко, но главное – чтобы возвращались живыми», – говорит Галина Горбунова.

Через несколько дней Банкир снова будет на передовой. Но он твердо пообещал вернуться в родные Челны живым и здоровым. Его ждут не только родные, но и весь двор, соседи и просто знакомые. И хотя сам он просил: «только не плакать», – слезы были. И в этих слезах – любовь, вера, гордость и надежда.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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