«Самая счастливая история – мы выжили»: Банкир из Челнов рассказал о первом бое

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Банкир из Набережных Челнов приехал в отпуск и решил навестить тех, кто когда-то отправил бойцам гуманитарную помощь и письма поддержки.

«Добрый день! Я решил навестить вас – вручить флаг нашей военной разведки», – с этими словами он вручил в челнинской редакции знаковый подарок. И остался – на разговор, на чай и на воспоминания. Самое важное из них – первое боевое крещение.

В зону проведения специальной военной операции Банкир отправился в 2024 году. До этого занимался волонтерской деятельностью: собирал гуманитарные грузы, делал окопные свечи, помогал грузить и отправлять помощь.

«Я понял, что моя помощь, которую я оказываю здесь, ее мало, – рассказывает он. – Моя помощь нужна там».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

И вот – командировка на передовую. Первая задача и первый бой. По словам бойца, настоящая проверка.

«Первый бой запомнился тем, что у нас было наступление. Мы занимались своей работой, производили свою задачу. Запомнилось тем, что мы двигались вперед. С их стороны работали люди, с нашей стороны работали люди», – поделился он.

По рассказу Банкира, бой начался сразу с тяжёлого обстрела. Под удар попал весь их квадрат.

«На первую боевую задачу мы попали под этот артиллерийский обстрел. Какое-то количество дней мы находились под обстрелом, пока все это не прекратилось. Слава Богу, все здоровы-невредимы. Первый бой запомнился именно тем, что было боевое крещение. Мы его прошли. По нам работали и ствольная артиллерия, и миномет, и танки», – вспоминает военный.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Несколько дней под непрерывным огнём. Полная неизвестность. Радиосвязь временами пропадала. Выход с позиции был самостоятельным – через посадки, поля и леса.

«Самая счастливая история – тоже с первого боя, – вспоминает он. – Мы, когда попали под обстрел, потом сами выбрались. Оттягивались своим ходом, несколько километров до пункта эвакуации. Когда дошли – почувствовали эту лёгкость… Мы выжили».

Связь с бойцами прервалась, и несколько суток о группе не было никаких вестей.

«Мы продвигались двое суток. У нас сломалась рация. Ребята нас полностью потеряли. Думали, что мы прячемся где-то в блиндаже. Переживали: нет ни воды, ни еды, нет связи. А когда добрались до пункта эвакуации – встретили своих. Они были довольны, рады, что мы живы, целы, невредимы. Все в порядке, слава Богу!» – говорит челнинец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Для Банкира девиз «Своих не бросаем» – не просто слова, а суть армейского братства, проверенного под обстрелами.

«Это значит, что все мы едины, все мы вместе. Друг друга в беде не бросим. Всегда друг за друга стоим горой. Какие бы ситуации ни были – готовы подставить плечо, свою грудь. За своего друга, за своего брата», – говорит мужчина.

Отпуск для Банкира – возможность снова пройтись по родным улицам, вдохнуть мирный воздух, просто погулять под открытым небом.

«Что я начинаю ценить, когда приезжаю в свой любимый город – в Набережные Челны – это то, что можно спокойно гулять. Тут нет квадрокоптеров, чувствуешь себя спокойно. Это очень сильно радует».

Среди знаковых мест – парк Победы. Он был важен для него и до начала СВО. Сейчас – тем более. «В парке Победы я люблю гулять. Ну и раньше любил. Это сильное место, где можно пройтись, увидеть памятники».

В завершение встречи Банкир передал теплые слова землякам.

«Жителям Набережных Челнов, Тукаевского района – огромная благодарность. То, что о нас помнят, поддерживают – это очень важно. Это придаёт силы. Мы двигаемся дальше – во имя нашей Победы. Враг будет разбит, Победа будет за нами!» – убежден боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.