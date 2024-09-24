«Только достойные могут сидеть за ней»: в школе Челнов появилась парта Героя

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В школе № 31 Набережных Челнов появилась парта Героя. На ней размещена информация о защитнике Отечества, его биография и история героического пути. Денис Простатов был участником боевых действий в Чечне. Не смог он остаться в стороне, когда началась специальная военная операция. Год назад мужчина погиб.

«Он не отличался от вас ничем! Рос. Может, немножко хулиганил, всяким был. Но одна цель у него в жизни была. Я ничего с этой целью сделать не могла. Он сказал: «Мама, я буду офицером!» — рассказала мама героя Ольга Простатова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мама Дениса рассказала ученикам школы № 31, как бы тяжело ни было, но своего мужчина добился — стал офицером. Он отслужил в армии, отучился в военном институте. Он был участником боевых действий в Чечне, где проявил себя как герой. Он ее полностью прошел и получил медаль Суворова. Денис был в разведгруппе.

«На них напали в горах. Они целый час отбивались. Командир был ранен очень серьезно в голову. И Денис все взял остальное на себя, ребят в бой. Во время боя он не потерял ни одного человека», — продолжила Ольга Простатова свой рассказ о сыне.

Когда началась специальная военная операция, Денис также не смог остаться в стороне. Командир ему предложил остаться, чтобы он обучал новобранцев. Мужчина обещал подумать, пока не увидел своих ребят.

«Он заходит в палатку. Там стоят ребята и говорят: «Ну что, командир, остаёшься?». Он сказал: «Вы что, ребят?». «Мама, я так ошарашен был, что я им сказал: „Вы что, ребят? Я куда без вас? Я только с вами!“», — поделилась мама о решении сын служить на СВО.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Вот так он с ними и воевал до последнего вздоха. Военнослужащий с позывным Гранат был командиром гранатометно-пулеметного взвода — самого сложного подразделения в мотострелковом батальоне. При выполнении задач под его командованием не было потеряно ни одного бойца.

«Ему исполнилось 45 лет в марте, а в июле он приезжал получить новый паспорт. Мне протягивает белую коробочку, на которой написаны „Простатов Денис Николаевич“ и номер его награды. Это была его вторая награда – медаль „За отвагу“. „Мама, это тебе!“ – сказал он тогда. Сами понимаете, для мамы — это высокая честь, что сын не трус, был со своими ребятами», — рассказала мама военного.

Сегодня на мероприятии были его бывшие одноклассники и учителя, которые вспоминали, каким был Денис Простатов.

«Я запомнила самое такое, ведь времени все-таки много прошло, самое-самое удивительное. Из всех учеников, которых я выучила за 42 с лишним года, он был одним из самых улыбчивых. Можно было ругать его, стоять выговаривать, он стоял и улыбался, чем обезоруживал всех вокруг», — рассказала классная руководительница Роза Шакирова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я с Денисом училась с 4 класса. Мы вместе ходили в походы, играли в снежки, пили чай у него дома. Действительно, Денис был такой легкий человек, то есть к нему всегда можно было обратиться, прийти в гости, без проблем позвать гулять. Он был очень добрым и хорошим товарищем. На него всегда можно было положиться», — поделилась воспоминаниями бывшая одноклассница.

Сидеть за партой Героя могут самые достойные, отличившиеся ученики. И это не только отличники учебы, но также спортсмены, активисты и многие другие.

«В течение учебного года обязательно каждый класс с этой партой познакомится. А сегодня у нас собрались самые активные, активисты нашей школы, которые присутствуют на данном мероприятии», — заявил директор школы № 31 Марс Ярмиев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой