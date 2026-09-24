Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью военных на Каспии

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью военнослужащих во время учений на Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<...> примите глубокие соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии», – сказано в тексте телеграммы.

Путин также попросил Токаева передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. «В России разделяют их боль и скорбь», – подчеркнул он.

Ранее Министерство обороны Казахстана рассказало, что во время учений в Мангистауской области при резком ухудшении погодных условий и усилении ветра 19 военнослужащих унесло в Каспийское море. Из них погибли девять, троих удалось спасти, судьба остальных на данный момент остается неизвестной.

Из-за случившегося Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур 25 сентября.